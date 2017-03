"Nunca tenemos tranquilidad, ahora el que no puede jugar es José Vega"

El Xerez CD se medirá el próximo domingo en La Juventud al San José, con el objetivo de recuperar terreno perdido después de perder en Conil. Será el último partido de Kevin esta temporada y lo normal, sería que jugase, teniendo en cuenta el magnífico rendimiento del central esta temporada.

Quien se pierde definitivamente el partido es José Vega, que esta semana se ha quedado sin entrenar, aquejado de molestias musculares. Será una baja importante en el equipo azulino. En ese sentido, Vicente Vargas confesaba en la rueda de prensa previa al partido, que se ha celebrado en las instalaciones de Indoor Jerez, que “no podemos estar ninguna semana tranquilos. Parecía que después del encuentro contra el Conil no había problemas, pero Álex tiene bastante inflamado el dedo y casi seguro no podrá ser de la partida. Vega no podrá estar y Kevin se irá después del partido”.

Para el preparador azulino, “todos los partidos son importantes, cada vez va quedando menos margen de error, pero tenemos que centrarnos en el partido más inmediato, sacarlo adelante y a partir de ahí veremos qué pasa. Aún queda mucho. Si el Conil ve que es posible reengancharse, nosotros tenemos que pensar que estamos bien situados”.

Sobre el San José destaca que “es un muy buen equipo y puso en muchos problemas al Estrella, tiene un buen bloque y seguro que será difícil superarles”. Vargas no quiere pararse en los enfrentamientos directos que se van a producir este fin de semana, porque “lo más importante es mi equipo, que sigamos ganando y que no miremos al lado. Hay mucha igualdad y hoy le tocará a uno y mañana a otro. Esto se decidirá en las últimas tres o cuatro jornadas y entonces hay que llegar con opciones”.

