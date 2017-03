La fe mueve montañas y da victorias al Xerez CD

XEREZ CD 2 - SAN JOSÉ 1

No es el único partido en el que la fe, fue determinante en el triunfo del Xerez CD esta temporada. Ni el viento, a ratos casi huracanado, ni una tarde infernal de lluvia, ni un rival muy serio como el San José, fueron obstáculos para que los azulinos sumaran los tres puntos en juego. Era clave ganar y el conjunto de Vargas estuvo cerca, muy cerca de no sumar ni un solo punto en una jornada clave, en la que por la mañana, ya habían ganado sus rivales directos en la lucha por el ascenso.

Sorprendió en la alineación inicial la ausencia de Orellana, sobre todo si tenemos en cuenta que Vargas necesitará de su concurso a partir de ahora, ya sin Kevin, que ya no jugará más. Pero quiso ya retrasar a Israel en el centro de la defensa, junto al que este domingo ejercía de capitán, y dotar al centro del campo de creatividad con la presencia, entre otros de Agu.

El partido empezó con el guión previsto, pero con un invitado que nadie quería, el viento. En la primera parte soplaba a favor de los jerezanos, que, no terminaron por aprovechar esta circunstancia. En la segunda benefició al San José, que aprovechó una jugada en un córner para adelantarse en el marcador. Antes, el Xerez había advertido en una acción que terminó invalidada por fuera de juego de Pedro Carrión, que acertaría en el remate aprovechándose de un pase de David Narváez. Después, probaría fortuna Juanito Benítez, pero un defensa terminaría rechazando cuando la pelota buscaba la portería defendida por Linares. Alberto en un par de ocasiones y el máximo goleador del equipo, probarían fortuna, pero no acertaron en introducir la pelota en el fondo de la portería. Los sevillanos entendieron que para ganar, no podían utilizar las mismas armas que su rival. Los xerecistas le ganaban en calidad, sobre todo en el mediocentro. Así que empezaron a contragolpear y lo hicieron con peligro. Más en la segunda parte que en la primera. Antes del descanso la tendría Jurado, pero su lanzamiento lo atraparía sin problemas Zamora. Carlos ya había entrado en el campo en el puesto de Abraham y suyo fue un disparo que acabaría rechazando mal el portero. Con la caña preparada, Pedro Carrión, pero el gol tampoco subiría al marcador por fuera de juego del delantero. Y así a los vestuarios y a pensar en la estrategia en la segunda parte para, darle otro aire al partido, porque el empate de poco valía.

Las cosas se iban a torcer tras el descanso de manera peligrosa. A la salida de un córner, Plusco, remataría en el primer palo adelantándose en el salto al portero y a un defensor xerecista y marcando el primero del partido. Se torcían las cosas y el tiempo, porque ya no sólo era el viento, la lluvia terminaría desluciendo un encuentro en el que para ganar, había que tirar de la épica, y de eso sabe este equipo. Pero antes de eso, había que evitar la sentencia y lo hizo Zamora, en un mano a mano con Plusco. Hábil el portero y desacertado Narváez en una clarísima debajo de la portería sevillana. Perdonó el San José y no lo hizo el Quirós para establecer el empate. En el tiempo añadido, la fe de este equipo tuvo justo premio con un gran gol de Albertito que desataba la locura en La Juventud.

Tres puntos muy valiosos, que permiten a este equipo seguir soñando con el ascenso a Tercera división, justo premio para un esfuerzo titánico en cada partido.

FICHA TÉCNICA:

Xerez CD: Zamora; Quirós, Kevin, Isra, Guerrero; Agu, Alberto (Albertito, minuto 66); Abraham (Carlos Álvarez, minuto 55) David Narváez, Juanito Benítez (Javi, minuto 63); Pedro Carrión.

San José: Linares, Mario, Iván, D.López, Lolo, Deba, Plusco (Malaver, minuto 89) J.Carlos, Luis (Alex, minuto 56), Marcos (Diego, minuto 70) Jurado (Alberto, minuto 87)

Rafa Verdú entregó una camiseta firmada por todos los jugadores a la Hermandad de La Clemencia.





