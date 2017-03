Pinchazo inoportuno

XEREZ DFC 2 - ESTRELLA SAN AGUSTÍN 2

Crónica de Roberto Gómez





Se venía partidazo en Chapín, partidazo de los importantes. La victoria del Ciudad de Lucena en el Rosal y la visita de un rival directo por el ascenso hacían crucial un partido en el que Xerez DFC salió enchufadísimo, pero que se fue diluyendo con el paso de los minutos. El equipo de Franzón se volvió a dar un batacazo cuando más necesitaba los puntos.

El Xerez sabía de la importancia vital de este partido y salió enchufadísimo desde el primer minuto. Tan enchufado que incluso al principio dio la sensación de que el equipo tenía prisa por hacer el primer gol. Antes de cumplirse el minuto diez, Copero se plantó solo ante el portero sevillano, intentó driblarlo y el guardameta acabó saliéndose con la suya robando la pelota. Era el primer aviso del Xerez DFC, clarísimo. La defensa adelantada del Estrella hacía aguas cada vez que el equipo azulino buscaba la velocidad de Caballero y Tamayo por bandas y el peligro local era constante. Varios centros llegando a línea de fondo no encontraron rematador ni en la frontal del área con Orihuela, Copero o Barba llegando desde segunda línea. La Estrella no es cualquier rival, y tampoco se iba a achantar. Al cuarto de hora, un error de Edu Villegas en la salida, a punto estuvo de convertirse en gol, pero Guti se equivocó al centrar el balón al área cuando Migue esperaba en boca de gol para marcar. Los jerezanos llevaban la manija del encuentro y a punto estuvieron de hacer el primer gol Caballero con un lanzamiento de falta directo obligó a Llera a volar para hacer un paradón. El gol estaba reservado para el de siempre: Guille. A los veintitrés minutos de partido Copero condujo la pelota en la frontal y filtró un pase para que el 16 xerecista hiciera el uno a cero con una vaselina ante el portero. Tras el gol, el Xerez bajó una marcha, pero no dejó de dominar. De hecho estuvo más cerca el segundo que el empate. Tamayo estuvo a punto de hacer un golazo de chilena justo después de que el árbitro le enseñara cartulina amarilla por, según él, simular un penalti que vio claro todo el Municipal de Chapín. Antes del descanso, Guille estuvo cerca de firmar su doblete tras recoger un balón suelto en el área a la salida de un córner, pero la jugada quedó en nada.

El segundo tiempo empezó de manera diferente. Aunque el Xerez no salió mal, la Estrella era consciente de lo que se jugaba y fue a morder desde el principio. En el 52 Migue tuvo la más clara tras un barullo en el área que obligó a Villegas a hacer una gran parada abajo. Pero el Xerez seguía mejor, y poco después Padilla iba a hacer el segundo tras una buena jugada de Copero dentro del área, llegó a línea de fondo y batió a Llera con un chut raso cruzado. El partido parecía ya cerrado, pero en la siguiente jugada Joaqui cometió un penalti tonto en un salto con Migue que transformó Guti para el 2-1. El partido volvía a estar abierto para ambos conjuntos. Cerca estuvo de llegar el tercero tras un centro de Caballero desde la derecha que no acertó a rematar Tamayo. La igualdad reinaba en el campo y ambos equipos podían hacer gol, pero no llegaban las ocasiones. Orihuela tuvo la sentencia en la recta final del partido con un zapatazo desde la frontal que se fue alto. Poco después, en el 85, Claudio aprovecharía una buena jugada de Toni para hacer el empate a dos sentando a Edu Villegas en el área. En la siguiente jugada, Tamayo tuvo el tercero tras un cabezazo a la salida de un córner, pero el balón fue al larguero. El partido era una locura. El Xerez lo intentaba ya con más corazón de cabeza y a la contra estuvo a punto de cerrar la remontada la Estrella, pero Padilla salvó el gol taponando el disparo de Jonás.

Es lo que ocurre cuando el entrenador echa al equipo atrás cuando mejor está. Un punto que sabe a nada después de ir 2-0 arriba en el marcador y que pone las cosas muy difíciles al Xerez Deportivo para luchar por el ascenso. La semana que viene visita a un rival directo, el Ciudad de Lucena, con la obligación de traer los tres puntos.

Alineaciones:

Xerez Deportivo FC: 1. Edu Villegas, 24. Álvaro Ramírez (3. Antonio Benítez, 63’), 2. Adri Domínguez, 5. Joaqui, 22. Padilla, 8. Orihuela, 10. Barba, 7. Copero (Goma, 50’), 23. Caballero, 16. Guille (15. Biri, 75’), 11. Tamayo

Estrella San Agustín: 1. Llera, 2. Pablo Márquez, 3. Enrique, 4. Alberto, 5. Roca (12. Jaime, 62’), 6. Matías (15. Palma, 32’), 7. Toni, 8. Lolo, 9. Migue, 10. Guti (14. Jonás, 76’), 11. Vargas (16. Claudio, 52’)

Goles: Guille (1-0, 23’), Padilla (2-0, 55’), Guti (p) (2-1, 58’), Claudio (2-2, 85’).

