Diálogo social para combatir la precariedad laboral

Mercedes Guardia, una trabajadora eldense con 18 años de antigüedad limpiando el centro de formación del SERVEF de la localidad que ha sido despedida al igual que 16 empleadas más de Elda, Alicante, Elche y Orihuela tras, una nueva empresa concesionaria del servicio, no subrogarlas en la plantilla.

Hace unos días, conocíamos esta noticia y en Vinalopó Hoy por Hoy hemos ampliado la información con una de las propias afectadas así como con el responsable de UGT en la zona, Isamel Senent.

La empresa saliente, había adeudado nueve meses de nóminas y entró en concurso de acreedores, la nueva las despidió el primer día que asumió la licitación sin que las mismas hubieran recibido comunicación previa del despedido. Provocando que incluso, Mercedes y otra trabajadora de Elda no pudieran solicitar la prestación por desempleo. Ahora, Mercedes cobra la prestación pero no puede buscar trabajo hasta que no salga el juicio.

La pretensión del sindicato es que el despido sea nulo y que las trabajadoras puedan volver a sus puestos de trabajo.

El sindicalista ha apuntado a que en el sector de la limpieza es donde más situaciones de este tipo de producen porque las administraciones intentan rebajar el costo de las licitaciones y el reajuste interno siempre afecta a los puestos de trabajo.

Senent ha explicado que la próxima semana tendrán una reunión con el SERVEF y además han solicitado reunirse también con la empresa para conocer sus explicaciones sobre esta situación.

En este sentido, el responsable de UGT ha indicado que la mejor herramienta para combatir la precariedad laboral es el diálogo social.

Comentarios