"Vamos a dejar de jugar a ser mayores, a adultos que miran primero el cargo"

El salón de actos del Colegio de las Mercedarias acogió este sábado, 25 de marzo, la XXV edición del Pregón de la Juventud, que este año fue pronunciado por el cofrade Sergio Almendros.

El acto que contó, que contó con la participación de la AM Dulce Nombre de Jesús y la presencia de la junta de gobierno de la Hermandad de la Humildad, que es quien convoca anualmente el pregón, sirvió para que este joven cofrade desentrañase no solo el sentimiento cristiano sino los valores que entraña la juventud cofrade granadina.

Su intervención empezó apelando a los días de la Semana Santa por medio de las experiencias de los cofrades durante esos días, refiriéndose a cada una de estas bajo las advocaciones de los principales titulares que procesionan. Palabras que dieron paso a la invitación a todos los cofrades, sin importar la edad, de vivir la Semana Santa bajo los ojos de los niños y jóvenes.

Como no podía ser de otra forma, la juventud cofrade tuvo un lugar fundamental en su intervención y destacó el papel casi omnipresente de los jóvenes en la Semana Santa de Granada. Se refirió a la presencia de estos en todas las facetas de la hermandad, al trabajo callado que realizan y que, en ocasiones, no está valorado ni reconocido, a pesar de la responsabilidad que delegan en ellos las juntas de gobierno. Asimismo, no dejó la ocasión para criticar a los jóvenes que solo trabajan para aspirar a un cargo en junta de gobierno o que pretenden asumir funciones que no les corresponden.

Sergio Ortega aprovechó el atril para hablar de sus experiencias más personales al lado de su familia, de su madre y de las vivencias que lo forjaron en su niñez como cofrade. Una infancia madurada gracias a las convivencias con el resto de grupos jóvenes en torno a grandes actos de nuestra Semana Santa, como la coronación de la Virgen de la Amargura.

De aquí marchó hacia lo genérico el pregonero, refiriéndose al valor de los cofrades y cómo los jóvenes ayudan a construir la parte más humana de las hermandades: la caridad. Una palabra que dio pie a Ortega para referirse a su titular, la Virgen de la Caridad, a quien le dedicó un poema de verso y rima libre como colofón de este XXV Pregón de la Juventud.

