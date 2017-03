"Ha sido un palo, el ascenso está ahora más difícil"

El técnico del Xerez DFC, acabó “muy decepcionado” con el resultado de su equipo ante el Estrella. Sabía lo que se jugaba ante un rival directo y el empate les desengancha en la lucha por el ascenso a Tercera. En la rueda de prensa, no dudó en reconocer que “las sensaciones en estos momentos son jodidas porque hemos realizado una grandísima primera parte, en la que hemos podido sentenciar pero no fue así y en la segunda parte por dos desapliques absurdos hemos perdido dos puntos. Creo que ha sido una pena porque merecimos mucho más".

Juan Antonio lamentó las ocasiones falladas, porque “en el fútbol, cuando perdonas, te acaban haciendo daño y es lo que ha pasado. Si la primera parte hubiese terminado 3-0 o 4-0 a nadie le hubiese extrañado. Y no fue así, las claves fueron el penalti, que no fue, y encajar tan rápido el 2-1. De haber sido capaces de aguantar más ese resultado, el partido estaba más abierto para más goles de nuestra parte pero no fue así, en dos desapliques se nos ha jodido el partido".

Las opciones de ascender se diluyen, “ ahora lo tenemos mucho más complicado, eso no lo puede negar nadie pero este equipo merece el crédito de al menos seguir intentándolo. El vestuario ahora mismo está muy jodido, está muy tocado. El partido era importante, habíamos hecho lo más difícil en un encuentro de estas características y te quedas con la miel en los labios porque te lo quitan en el último momento. Esto es fútbol, mañana estarán mejor, el martes también y el miércoles ya estarán listos para el partido en Lucena".

