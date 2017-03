Susana Díaz destaca el millón de mujeres atendidas gracias a la Ley andaluza de Igualdad

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que un millón de mujeres han sido atendidas en la comunidad y han recibido, de una forma u otra, asesoramiento y recursos de la Administración andaluza, en colaboración con los ayuntamientos, en los diez años de vigencia de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

Díaz ha presentado en un acto en el Palacio de San Telmo, en el que ha estado acompañada por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio; la presidenta del PSOE-A y ex consejera de Igualdad, Micaela Navarro; la vicepresidenta segunda del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), Estela Sánchez; y el forense y ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, el balance del X aniversario de esta Ley, que, al igual que la norma estatal de Igualdad (también del año 2007), "marcó un antes y un después" en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en Andalucía.

Diez años después, ha supuesto un "blindaje y un cinturón de seguridad" para la igualdad en Andalucía, a pesar de la crisis económica, ha valorado la presidenta de la Junta, que ha comenzado su intervención agradeciendo a Micaela Navarro, por entonces consejera para la Igualdad y Bienestar Social, el trabajo hace diez años "de sacar adelante esta Ley", y al ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, que "la impulsó y quiso que fuera una realidad".

Susana Díaz ha destacado los avances en participación alcanzados gracias a la Ley, con el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres que representa a 2.000 entidades y es presidido por la propia presidenta de la Junta.

Como datos que reflejan la apuesta de Andalucía por la igualdad en esta década, Díaz ha mencionado el crecimiento de la población activa femenina por encima de la media española (un 14% frente al 9,2%) o el crecimiento del 2,2 por ciento del número de empresarias (mientras que en el conjunto del país ha bajado un 4,2%).

En materia de educación, ha destacado que un total de 5.000 profesionales de la enseñanza se han formado en coeducación y más de 2.600 mujeres víctimas de violencia de género se han beneficiado de acciones formativas, toda vez que ha valorado que Andalucía ha sido "pionera" a la hora de prestar atención psicológica a los menores hijos de víctimas de la violencia machista.

En este ámbito, la presidenta ha reiterado la urgencia de alcanzar "de forma inmediata" un Pacto de Estado de Lucha contra la Violencia Machista y ha apuntado la necesidad de "visibilizar" a las víctimas de la explotación y la trata.

Díaz, que ha recordado que Andalucía trabaja ya en la reforma de las leyes de igualdad y de lucha contra la violencia de género, ha apostado por que las mujeres "rompan techos de cristal" y ocupen puestos de decisión en la política, la economía, la judicatura o los medios de comunicación, al tiempo que ha denunciado la "precarización" del empleo femenino y la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres.

La presidenta de la Junta ha destacado la necesidad de "mirar atrás" para hacer balance y "ver qué hemos hecho" y qué queda por conseguir. En este punto, ha recordado que "feminismo es igualdad", por lo que "hace falta mucho más feminismo porque hace falta más igualdad", ya que es preciso un "modelo de sociedad más inclusivo e igualitario".

Por su parte, Micaela Navarro ha señalado que esta Ley "era la respuesta de un Gobierno al trabajo y la sugerencias de miles de mujeres durante muchos años en Andalucía", al tiempo que ha agradecido al Gobierno andaluz y a su presidenta que "se siga manteniendo ese compromiso con la Ley". "Las mujeres querían que hubiera una norma que garantizara derechos y oportunidad", destaca, y afirma que "no es lo mismo mantener el discurso que mantener las políticas cuando hay dificultades, sabiendo que hay que priorizar presupuestos en un sitio o en otro".

Igualmente, Miguel Lorente ha subrayado que la Ley de Igualdad "es un instrumento necesario para poder cambiar la sociedad y apartar de ella la violencia como instrumento de dominio", por eso ve muy importante "no caer en la trampa de pensar que lo que no se ha conseguido es un fracaso, cuando se utiliza como argumento para ocultar lo que sí se ha conseguido". "Contar con una Ley de Igualdad como la andaluza y la estatal es un motivo de celebración", resalta, al tiempo que apuesta "por seguir trabajando por todo aquello que no se ha logrado" porque "somos conscientes de que todavía nos faltan muchas políticas que desarrollar"

La ley andaluza que se ha desarrollado en el cien por cien de sus artículos y que ha permitido una inversión autonómica de más de 300 millones en políticas directas de igualdad, a los que se suman más de 192.300 millones en presupuestos diseñados con perspectiva de género (programas G+).

Esta normativa ha permitido, asimismo, configurar una estructura transversal de género que se ha mantenido intacta pese a la crisis económica, motivo por el que Andalucía ha sido felicitada por parte de ONU Mujeres.

La Ley andaluza ha impulsado los presupuestos con perspectiva de género (G+), así como la creación de instrumentos institucionales de coordinación para la igualdad, tanto dentro de la Junta como con otras administraciones. Junto a ello, todos los centros directivos del Gobierno andaluz incluyen en sus planes y disposiciones la evaluación de impacto de género, además de incorporar cláusulas de igualdad en la contratación, subvenciones y convenios públicos.

En materia de participación ciudadana, la Junta impulsó la creación en 2012 del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, que canaliza las aportaciones del movimiento asociativo a las políticas autonómicas de igualdad de género, en representación de las 218.267 mujeres que forman parte del tejido asociativo andaluz.

También se ha hecho un esfuerzo para el empoderamiento y la participación de las mujeres del ámbito rural, fundamentalmente a través de los grupos de desarrollo rural y del personal de los centros municipales de Información a la Mujer.

La lucha contra la violencia de género y la atención integral a las mujeres que la sufren han sido seña de identidad de las políticas de igualdad de la Junta, que ha impulsado la primera propuesta de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género, incluyendo medidas como la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre dispensa de la obligación de declarar contra el cónyuge o pareja o la suspensión del régimen de visitas para los maltratadores.

Durante los últimos diez años, el Gobierno andaluz ha consolidado además su red de recursos para la atención a víctimas de violencia machista, acogiendo a más de 20.200 personas en situación de riesgo y prestando atención psicológica a más de 14.000 mujeres víctimas; además de prestar tratamiento a 3.000 menores hijos y 476 víctimas adolescentes, cuando en el resto de España y de Europa aún no se consideraban víctimas directas a los hijos.

La creación, pionera en España, de un Protocolo Específico ante la Ciberdelincuencia de Género; el Servicio de Apoyo Psicológico en Crisis para Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas Mortales de Violencia de Género; la publicación de una 'Guía para madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de género'; o la creación de una 'app' para que la juventud aprenda a detectar relaciones tóxicas son otras de las iniciativas impulsadas en los últimos años en materia de violencia de género.

