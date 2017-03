La Fundación Cajasol entregó sus Premios 'Gota a Gota de Pasión'

La Fundación Cajasol hizo entrega este lunes de los tradicionales y consagrados premios “Gota a Gota de Pasión 2017”, unos galardones que, año tras año, permiten reconocer la imprescindible labor social y cultural de tantas personas, entidades e instituciones vinculadas a la Semana Santa de Sevilla.

Tal y como ha dicho el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, “se trata de unos premios que organizamos con muchísimo cariño y gratitud, y que con el paso del tiempo se han incorporado a toda esa red de actos, de eventos, de pequeños ritos, que tienen lugar durante estas semanas en nuestra ciudad.”, explicaba Pulido.

La Fundación Cajasol este año, como novedad, ha puesto en marcha un amplio programa cultural bajo el título ‘Tramos de Cuaresma’, que ha abarcado numerosas actividades como el ciclo de cine ‘Retratos de Jesucristo’, conciertos de música cofrade, la tradicional presentación del libro del Pregón, a cargo este año de Alberto García Reyes, y la entrega de los premios ‘Gota a Gota de Pasión’.

En esta nueva edición de los Gota a Gota se ha reconocido la labor de seis nombres, seis personas e instituciones, que contribuyen cada día a que la Semana Santa de Sevilla sea lo que es:

El Centro de Apoyo Infantil Esperanza de Triana: En este centro se pretende dar cobertura a niños en edades comprendidas entre seis y doce años, por lo tanto no es un centro de estimulación precoz, sino un centro de apoyo e integración social, familiar y educativa y de la comunicación, para niños y niñas con determinados perfiles y trastornos psíquicos, madurativos y comunicativos. Este centro quiere ser una continuación de la labor que en estimulación precoz se desarrolla en Centros como el del Buen Fin, pero que llegada la edad de los seis años no queda cubierta en el sistema educativo ni de salud. En el centro también se pretende realizar una labor de apoyo a las familias que se ven desbordadas por estos problemas que no saben o no pueden afrontar solas.

En el apartado de Patrimonio Musical. A Abel Moreno Gómez, director y compositor de marchas procesionales.

En el apartado de Patrimonio audiovisual al 25º aniversario de la película Semana Santa de Sevilla. Se cumplen las bodas de plata de un filme que supuso un antes y un después en el apartado de la producción audiovisual cofrade a través de imágenes inéditas de nuestra Semana Santa. La película estuvo dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón, producida por Juan Lebrón, y el guión corrió a cargo de Carlos Colón Perales. En los comentarios participaron Antonio Burgos, Ignacio Camacho, Carlos Colón, María Galiana, Carlos Herrera, José Joaquín León, Francisco López de Paz, José Rodríguez de la Borbolla, entre otros.

Patrimonio artístico a la Hermandad del Valle. Desde 1980, la hermandad del Valle apostó por crear una bella tradición en torno al pasaje en el que se representa el encuentro de Jesús con las Santas Mujeres en la Calle de la Amargura, cuando la Santa Mujer Verónica enjuga el sudor de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro portando en sus manos el paño o lienzo donde ha quedado grabado su rostro. Desde entonces cada año es un pintor, un artista o un escultor de prestigio el que completa con sus pinceles el segundo de los pasos del cortejo al plasmar el rostro de Cristo en el lienzo que porta en sus manos la Mujer Verónica. Esta tradición se debe al pintor y hermano de la corporación Francisco Maireles Vela, quien ideó que cada año se estrenase un paño nuevo, conservándose esa costumbre hasta hoy día.

Y dentro de los “Gota a Gota Honorífico”: al Arzobispo de Sevilla por el éxito de la celebración del Año Jubilar de la Misericordia en la Diócesis de Sevilla que tuvo su colofón en noviembre pasado con ocasión de la presencia de la bendita imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder en el Jubileo de las Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis. Y a la Guardia Civil de Sevilla por su labor de escolta de los pasos de las cofradías de la Semana Santa de Sevilla.

