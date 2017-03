Anticorrupción pide 14 años de cárcel para Guerrero y otros 14 para su chófer

La Fiscalía Anticorrupción solicita 14 años de prisión para el exdirector de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero y otros 14 años para su chófer oficial, Juan Francisco Trujillo por los supuestos delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de fondos públicos. Los dos supuestamente"idearon la constitución de tres sociedades mercantiles para recibir parte de los fondos públicos que tenía a su disposición la dirección general de Trabajo".

Estas empresas recibieron diferentes ayudas con cargo a la partida de los ERE, algo más de 1 millón 300.000 euros. Trujillo, según el fiscal, era el autorizado en las cuentas bancarias a donde llegaba el dinero y se lo entregaba en efectivo a Guerrero, le compraba cocaína, antigüedades o se gastaban el efectivo en locales de copas y restaurantes.

También recibieron dinero de una falsa póliza de prejubilación incluida en el ERE de la empresa Hitemasa, la de la madre del chófer, beneficiaria con ello de 125.000 euros. Una póliza que tramitó la aseguradora Vitalia. Por eso el fiscal solicita seis años para el exdirectivo de la tramitadora, Antonio Albarracín, que aceptó incluirla.

Anticorrupción explica que en la tramitación de estos pagos se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. No se aplicaron los criterios de publicidad y concurrencia establecidos para la concesión de subvenciones, no se dictó resolución motivada de concesión, no existió fiscalización de la Intervención ni se hizo un seguimiento de la aplicación dada a los fondos concedidos.

La Fiscalía considera que los acusados deben restituir a la Junta de Andalucía el dinero recibido indebidamente, más los intereses previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Esta es la cuarta pieza del caso de los ERE que califican las acusaciones. Solo la que afecta a los políticos, la que enjuiciará si se creó y se mantuvo un sistema específico para pagar subvenciones y ayudas directas al margen de la ley, ha llegado a la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento. En ella hay 25 procesados, entre los que se encuentran los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

