Todos contra la violencia en el deporte base

El Ayuntamiento de Armilla y Arnas CyD se han sumado a la campaña #unetealverde de Unidos dirigida al fútbol base que se lleva a cabo en el campo de fútbol municipal de Armilla.

Esta acción surge como condena y búsqueda de soluciones para acabar con los episodios de violencia física y verbal que ocurren con más frecuencia de lo deseado y que se alejan del objetivo educativo formativo que debe presidir la práctica deportiva, en este caso, el fútbol base que debe dar ejemplo de comportamiento deportivo.

Con un acto simbólico en un partido de benjamines en el campo del equipo local de la localidad, Arenas CyD, el Maracena y el We los jugadores portaban una pancarta que decía "Papá, mamá no grites, no discutas, no insultes, no pelees con el respeto ganamos todos, no a la violencia" para fomentar el buen comportamiento deportivo entre los asistentes a los partidos de fútbol base.

Además, los jugadores portaban carteles en los que se leía "No discutas", "Meterle un gol a la violencia", "Educar para ganar".

El respeto a árbitros y entrenadores y la condena firme a la violencia en el deporte se presentan como pilares básicos para conseguir los objetivos de esta campaña la iniciativa también se sumaron, los padres, madres, árbitros, miembros del equipo de gobierno que portando un brazalete verde en el brazo

La concejal de Deportes, Francisca Fernández, dice que "la campaña es que los futbolistas jóvenes jueguen en un ambiente de deportividad tanto dentro como fuera del terreno de juego y que sin insultos no hay agresiones, no hay violencia", haciendo referencia a algunos incidentes recientes de agresiones.

Insiste en la necesidad de incidir en la práctica del deporte con nobleza, sin insultos, y que el ejemplo de educación debe comenzar por los espectadores, que, en el fútbol base, suelen ser familiares de los jugadores.

Comentarios