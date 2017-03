"Cuando me monté en el AVE intuí el cambio que este tren traía"

"El AVE supuso un cambio importantísimo en Sevilla, toda una revolución". Así lo cree una persona muy cercana al desarrollo de la puesta en marcha de un tren que "cambió la fisonomía de la ciudad: las vías desaparecieron de Sevilla cuando comenzó a funcionar Santa Justa": Francisco Redondo Cruz, el primer gerente del AVE.

Todo era desconocido en aquellos momentos en lo que a alta velocidad se refiere: tecnología, infraestructuras y explotación se fueron engarzando con una precisión de reloj. Esto no quiere decir que no hubiera problemas, muchos, pero en el recuerdo de Redondo Cruz no hubo grandes inconvenientes en el trabajo que hizo él y su equipo: "Aquello fue muy movido; nos encontramos problemas de trazado y con algunos terrenos de difícil estabilidad, pero todo estaba programado y reprogramado":

El AVE Madrid-Sevilla, inaugurado el 14 de abril de 1992, fue la primera línea ferroviaria de Alta Velocidad y ancho internacional construida en España. Su inauguración coincidió con la Exposición Universal de Sevilla

El 21 de abril de 1992, se realizó el primer viaje comercial entre Madrid y Sevilla, haciendo realidad la importante apuesta tecnológica iniciada años antes con la construcción de la primera línea de ancho europeo de nuestro país, capaz de permitir, en aquel momento, la circulación de trenes a más de 250 Km/h.

Adif

El rey Juan Carlos puso la primera traviesa de ancho internacional en 1989, el Gobierno realizó el primer viaje en el AVE el 14 de abril de 1992, el 20 de abril se inauguró la Expo ’92 y, finalmente, el día previsto para su puesta en servicio, el 21 de abril de 1992, comenzaba la explotación comercial de la línea de Alta Velocidad Española (AVE) que unía Madrid y Sevilla.

Por primera vez en nuestra historia, el ferrocarril se permitía competir con el transporte aéreo llegando a obtener la hegemonía en el modo de transporte.

El servicio se inició con doce trenes diarios del modelo S-100, seis por sentido, que empleaban algo menos de tres horas entren Madrid y Sevilla, frente a las más de 7 horas de los trenes que hasta ese momento cubrían la relación.

