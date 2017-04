Ana Taboada: "Soy el objetivo número uno del PP de Oviedo"

La vicealcaldesa de Oviedo, y portavoz municipal de Somos, Ana Taboada, cree que Agustín Iglesias Caunedo, ex alcalde de la ciudad y actual portavoz del PP en el ayuntamiento, debería dar explicaciones sobre la denominada “tarjeta blue” expedida a su nombre, y que le permitía, según la documentación que obra en poder del equipo de gobierno, aparcar en zona azul gratis, además de en carga y descarga y calles peatonales.

Según Ana Taboada si hay un expediente en el que consta la concesión al ex alcalde y actual portavoz municipal del PP, de una tarjeta para aparcar libremente en toda el municipio, incluida la zona azúl, será porque él la ha pedido, y si la ha pedido será para usarla. Por tanto, dice la vicealcaldesa, "el señor Caunedo, entre otros, debería dar explicaciones".

Con "entre otros" se refería no solo a ex concejales del PP, que también habrían disfrutado de dichas tarjetas blue, y que además, según la edil, las siguieron utilizando después de dejar de ser concejales.Se ha referido a "usos exacerbados y privilegios de los concejales, que no solo aparcaban en lugares habilitados, sino que pensaban que toda la ciudad era su territorio comanche"; "podían aparcar en cualquier lado, en zonas azules y peatonales, y algunos incluso tras haber dejado de ser concejales".

Para Taboada el escándalo de las llamadas tarjetas blue o de barra libre para aparcar, 11 en concreto, expedidas a nombre de concejales y ex concejales del PP, es un episodio más de la forma de gobernar del anterior equipo de gobierno y de Agustín Iglesias Caunedo. La edil de SOMOS ha dicho que al revisar la documentación se han encontrado con “el Oviedo blue de los privilegios, la corrupción y las empresas amigas". Además acusa al PP de querer tapar el asunto distrayendo con otros temas, como la acusación hecha contra su personas por el envío de un correo a funcionarios municipales que según los populares es un uso partidista de su cargo en el Ayuntamiento. Ana Taboada cree que ella es "objetivo número 1 del PP" por luchar contra el "Oviedo blue" y por un Oviedo decente.

Taboada ha añadido que la abogacía consistorial estudia ahora el posible carácter penal de la concesión de las tarjetas de aparcamiento sin causa justificada, solo con un "Autorizado".

