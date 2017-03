No habrá despedidos en el Ayuntamiento de Granada

Información municipal. No va a haber ni ERES ni despidos en el Ayuntamiento de Granada a pesar de la delicada situaición económica. El equipo de gobierno ha enviado un mensaje tranquilizador a todos los empleados; admite que hay que ajustar el personal del ayuntamiento pero sin despidos, que hay que hacer modificaciones pero en cualquier caso sin despidos.

El concejal de economía Baldomero Oliver no descarta acometer prejubilaciones siempre y cuando no provoquen desajustes importantes en los servicios municipales y no repercutan negativamente en las maltrechas arcas del Ayuntamiento.

Escucha esta noticia y el resto de información en Hora 14 Granada.

En la junta de gobierno se han abordado otros asuntos. Sobre las soluciones de emergencia para evitar la intervención del Estado si tener que subir impuestos, Oliver ha dicho que no descarta acudir de la mano del PP y otros grupos municipales al ministerio de Hacienda para presentar un plan de saneamiento.

Ha anunciado Baldomero Oliver que el equipo de gobierno estudia la posibilidad de rescatar el servicio de grúa después de varias denuncias de los sindicatos por el mal estado de los vehículos que podría incluso afectar a la seguridad de los trabajadores.

También se ha hablando del Caso Azulejera. El gobierno del PSOE estudia la posibilidad de devolver a los trabajadores parte del dinero que invirtieron en una promoción que nunca llegó a ejecutarse.

Con respecto a una propuesta del PP que mañana se discutirá en el pleno sobre el impuesto de sucesiones, el portavoz del equipo de gobierno ha defendido ese impuesto y ha instado al PP a que lo elimine desde el gobierno central.

En la Junta de gobierno local se han autorizado los primeros trámites para la puesta en funcionamiento del ferial del Corpus corrigiendo algunas deficiencias que se han detectado en los últimos años como la instalación eléctrica.

La jornada también deja más asuntos locale. Vamos Granada en la Junta municipal de distrito Ronda han solicitado al equipo de gobierno que modifique el carril bici del camino de Ronda por la mala convivencia entre bicicletas y peatones. Desde ese grupo municipal insisten además en que la calle Arabial debería trasformarse en un paseo ya que hay suficientes vías rápidas en al zona. La portavoz de Vamos Granada Marta Gutiérrez apuesta por un cambio radical de la calle

Comentarios