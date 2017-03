Sevilla cuenta con más de 10.000 camas turísticas ilegales

La delegación de Turismo del Ayuntamiento, junto a la Asociación de Hoteleros, han cifrado en más de 10.000 el número de camas ilegales para alquiler en los apartamentos turísticos no reglados en sevilla capital. Una práctica que consideran daña al sector y a la imagen de la ciudad. Denuncian que no cuentan con las medidas de seguridad que exigen las administraciones, no respetan los derechos del consumidor, además de desempeñar una competencia desleal que cada año va a más.

Por este motivo, mañana el equipo de Gobierno llevará una moción al pleno municipal para estudiar el fenómeno y adoptar las medidas que consigan frenar esta economía sumergida como denuncia el delegado de Turismo, Antonio Muñoz.

La moción que llevarán al pleno ha sido respalda por la Asociación de Hoteleros de Sevilla, que con sus propios medios, ha localizado ya más de 40 apartamentos ilegales. El presidente de la Asociación de Hoteleros, Manuel Otero, señala a internet como la vía de negocio de estos "delincuentes" e insta a las administraciones a realizar más inspecciones.

La asociación de excelencia turística, Exceltur, cifró hace un año en 19.000 el número de camas ilegales en Sevilla, de los que 7.000 se han registrado de forma legal gracias al decreto de la Junta que busca regular las denominadas 'Viviendas de uso turístico'.

