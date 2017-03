La ONCE presentó el cupón dedicado a la Vera+Cruz

La ONCE dedica el cupón del próximo 16 de abril, Domingo de Resurrección, a la Confraternidad de Hermandades y Cofradías de la Vera+Cruz, de la que Sevilla es la más antigua y el origen también de la constitución de Confraternidad.

El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el subdelegado territorial, José Antonio Toledo, han presentado este jueves la imagen del cupón al hermano mayor de Vera Cruz, José Cristóbal González, en un acto en el que han participado también miembros de la junta de gobierno de la Hermandad y representantes de las distintas Hermandades de la Vera Cruz en Andalucía y en España.

Cinco millones y medio de cupones llevan como imagen el rostro muerto del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Sevilla con el fondo del Lignum Crucis y los logos de la Hermandad y la Confraternidad de Hermandades.

Martínez reivindicó el vínculo histórico entre la ONCE y la Vera Cruz, que compartieron durante más de 20 años la sede de Santa Lucía, y agradeció a la Hermandad su labor social y la puso como ejemplo “del nervio y potencial que las Hermandades de Sevilla ejercen en beneficio del conjunto de la sociedad, en particular de las personas con mayores necesidades y limitaciones”. En este sentido reivindicó la “labor callada” dijo, que desarrollan las hermandades y les pidió que sean sensibles con la integración de las personas con discapacidad en su día a día.

El delegado territorial de la ONCE también agradeció “el privilegio” que supone, a su juicio, que la Hermandad permita tocar su Cristo a las personas ciegas que lo deseen, una tradición que se viene haciendo desde hace siete años, y que este este año se celebrará el jueves de pasión, 6 de abril.

Por su parte, José Cristóbal González agradeció a la ONCE “su tremenda generosidad y cariño con la Hermandad, que fue primera sede de la soiedad provincial de ciegos de la Hispalense, origen de la ONCE a nivel nacional”. Recordó que en 1939 tuvo lugar en esta sede el primer congreso de la ONCE tras su constitución y como en 1940 subió una imagen de Santa Lucía al camarín principal para darle culto y acogió también la primera escuela para niños ciegos. La ONCE acogió dos años después a la recién organizada Hermandad de la Vera Curz para ubicar su sede canónica. Y hasta 1968 compartieron la misma sede durante 26 años. “Este cupón con la imagen del Cristo de la Vera Cruz de Sevilla en representación de todas la advocaciones de la Confraternidad nos indica que la relación entre las dos instituciones sigue más viva que nunca y ojalá que fortalezcamos esa relación en el tiempo”, dijo el Hermano Mayor.

El acto ha comenzado con la interpretación al órgano la Marcha de la Amargura y ha acabado con la de la Virgen de las Tristezas, a cargo del organista Fernando Caro.

