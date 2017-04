El Eldense, herido de muerte, visita al líder, Barça "B" (S. 18:00 h)

El C. D. Eldense (20º: 14 Ptos.) ha viajado esta misma mañana para enfrentarse esta tarde (18:00 h) al F. C. Barcelona “B” (1º:63 Ptos.) en el Miniestadi del F. C. Barcelona con motivo del partido de la 32ª jornada de liga en el Grupo 3 de la Segunda B de fútbol que dirigirá el coruñes de 27 años, Sergio Espasandín Cores que disfruta de su segunda temporada en la categoría.

El conjunto que dirigen Fran Ruiz y Filipo di Pierro acude a la cita consciente de que cuando acaba el encuentro tiene muchas papeletas de ser, matemáticamente, equipo de Tercera División a falta de seis jornadas, cuando finalice esta, para concluir la competición liguera. Otra cosa sería que dieran la sorpresa y empataran o vencieran en el feudo barcelonista y le favorecieran otros resultados con lo que la agonía se aplazaría una semana más.

El Eldense recupera a Mendy aunque tiene las bajas de los lesionados Joseja Amat y el casi inédito Kiko Rodríguez mientras que Gerard López no puede contar con su portero José Aurelio Suárez, lesionado, ni con el suplente Alberto Varo que también tiene molestias musculares por lo que la portería blaugrana está defendida por los porteros juveniles Sergi Puig e Iñaki Peña. También se pierde el partido el capitán Sergi Palencia, sancionado.

El partido lo podrán seguir a través de Radio Elda – Cadena SER (90.2 FM), www.radioelda.com y la aplicación móvil de la Cadena SER.

Comentarios