FACUA denuncia una web de entradas toros con gestor ya multado por venta ilegal

FACUA Sevilla ha alertado de la existencia de una página web de entradas para espectáculos taurinos que revende pases sueltos para la próxima Feria de Abril, cuyo administrador además arrastra ya varias sanciones por venta ilegal.

El equipo jurídico de la asociación está ultimando la denuncia que va a presentar ante los organismos de la Junta de Andalucía competentes en los próximos días, informa FACUA en un comunicado.

Las entradas para corridas sueltas estarán a la venta a partir del 6 de abril, según informa la página web de la Maestranza, portal oficial y el único autorizado para la comercialización de los pases.

Sin embargo, FACUA Sevilla ha comprobado que la web entradastorosmaestranza.com, gestionada por Francisco Rafael García Limones, anuncia billetes disponibles para todas las fechas de la temporada taurina de Sevilla, que arranca el próximo Domingo de Resurrección.

Algo que sólo es posible, a juicio de FACUA, si lo que realmente esa página no autorizada está ofreciendo son las entradas individuales que conforman los abonos de temporada, compuestos por todos los billetes sueltos de la Feria (no se trata de un carné único y válido para entrar a todas), y que sí resultaría posible revender por separado al no ser nominativos. Escuchamos a Jordi Castilla, portavoz de Facua Sevilla.

Las entradas que se ofrecen en el portal no oficial entradastorosmaestranza.com son, además, sensiblemente más caras.

Hay pases para un festejo que llegan a alcanzar los 260 euros, lo que supone un incremento de hasta 100 sobre el precio en el que la Maestranza los pondrá a la venta a partir del 6 de abril.

FACUA Sevilla ha podido constatar que la mercantil que está detrás de esa página de reventa de entradas para toros es Entradasdisponibles SL, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla con el CIF B-91857839.

Además, esta empresa mantiene activa otra página web dedicada a la comercialización de pases para espectáculos deportivos.

Se trata de entradasdisponibles.es, aunque en este caso las citas y partidos que anuncia están desfasados y se celebraron hace más de un año. La página web, aunque operativa, está pues sin actualizar.

Como administrador único de esta empresa figura García Limones, sobre quien pesan varios expedientes sancionadores anteriores resueltos con multas por venta fraudulenta de entradas, tanto para corridas como para eventos de distinta índole, en especial partidos de fútbol.

En Madrid, los Boletines Oficiales de la Comunidad (BOCM) recogen desde hace nueve años multas previas impuestas a García Limones, y además detallan su cuantía.

En 2008 ya figura un expediente abierto en su contra por vulnerar la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

