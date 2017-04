David Aguilar: "Me da vergüenza que mi hijo haya visto esto"

El presidente de la Junta Gestora del C. D. Eldense, David Aguilar, ha estado presenciando in situ la debacle de su equipo ante el F. C. Barcelona “B”.

El Eldense ha encajado la derrota más bochornosa de sus casi 96 años de historia (12-0). Al descanso el resultado era de 8-0 favorable al filial barcelonista y el presidente deportivista no ha dudado en atender la llamada del Carrusel Deportivo de Radio Elda – Cadena SER asegurando sentirse “avergonzado” por lo que estaba viendo, mucho más en presencia de su hijo. David Aguilar acaba de pasar por el vestuario y ha manifestado que “hay jugadores que sienten vergüenza y no quieren salir a calentar” para añadir que “con mi edad, seguro que meto el pie más que los futbolistas”.

Reproducimos íntegramente la entrevista con el presidente de la Junta Gestora del C. D. Eldense.

