Cheikh Saad: "El 12-0 es irreal y al final todo saldrá a la luz"

Tras la derrota de su equipo ayer (12-0) ante el F. C. Barcelona “B”, el delantero mauritano del C. D. Eldense Cheikh Saad, se ha despachado a gusto en su cuenta de Twitter donde ha señalado que “ante esta situación, pido disculpas a los aficionados porque lo mínimo que se nos pide es competir los partidos que quedan. Hay que exigir responsabilidades a los compañeros y al entrenador no se puede permitir que algunos jugadores jueguen con la cabeza hacia abajo y saldrá todo porque el 12-0 es irreal y al final todo saldrá a la luz! Aupa Eldense!”.

Comentarios