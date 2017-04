Un paso más, una jornada menos

CD GUADALCACÍN 3 -SAN ROQUE 0

Con un fenomenal ambiente en las gradas, el Guadalcacín recibía al San Roque con el objetivo de dar un paso más para amarrar la permanencia un año más en Tercera división. El equipo llegaba a este partido convencido de que jugaban quizás el partido más importante de la temporada. No podían fallar y menos ante el colista, que llegaba al municipal sabiendo que una derrota le podría ya mandar matemáticamente a la División de Honor. En los prolegómenos del choque, el primer equipo le hizo el pasillo al conjunto infantil que ha quedado campeón de su grupo.

Nada más comenzar el partido, se vio al Guada más enchufado de la temporada, espoleado eso sí, por una afición inagotable en su esfuerzo y apoyo a su equipo. La grada se llenó de azul y el ambiente fue el de las grandes ocasiones. El equipo de Alberto Vázquez empezó dominando en el centro del campo, manejando los tiempos del partido y presionando a su rival cuando éste disponía de la pelota.

A los veinte minutos de partido, el Guada se iba a adelantar en el marcador. A la salida de un córner, Pablo acertó a rematar al interior de la portería defendida por Guille. La defensa no acertó en despejar tras varios rechaces y el jugador jerezano no perdonó. El segundo tanto fue obra de Rodri a los 40 minutos de partido. El Guada, puso en el descanso tierra de por medio sobre un rival que apenas inquietó al meta Lebrón. Al descanso se llegaría con esa ventaja en el marcador y con un partido, que salvo sorpresa, estaba ya casi resuelto, no sólo por la diferencia en el marcador, sino por las sensaciones que estaba dando el San Roque en el municipal.

En la segunda mitad el Guada supo manejar el encuentro con el resultado favorable, pero perdonó las que tuvo ante la portería de Guille. No iba a perdonar Rodri, que volvería a marcar, cerrando el partido y logrando una victoria que le aproxima ya al objetivo de la salvación por tercera temporada consecutiva.

FICHA TÉCNICA:

CD Guadalcacín: Lebrón, Pablo, Joselito, Rosales, Diego Galiano, Luís, Rosillo, Rodri, Fran, Piñero y Chiqui

CD San Roque: Guille, Ruesca, Toledo, Cheito, Pablo de Castro, Antonio Cinta, Dani Hoyos, Nacho, Cori, Mario y Ledesma

Comentarios