Once minutos de descuento hasta que empató el Estrella

ESTRELLA DE SAN AGUSTÍN CD 2 - XEREZ CD 2

Crónica de Roberto Gómez



El partido era clave. El Xerez llegaba a Alcalá con la obligación de no perder para seguir vivo en la pelea por el ascenso y así lo hizo saber desde el primer minuto. Un gol en el minuto 101 le robó a los azulinos dos puntos de oro.

Vargas introducía cambios desde el principio. El 3-4-3 con Narváez, Carrión y Benítez arriba hizo daño al principio a la defensa de la Estrella con la altísima presión de todo el equipo. Aún así, el equipo local iba a llevar mucho peligro desde los primeros minutos e iba a meter el miedo en el cuerpo al Xerez a los seis minutos con un cabezazo al larguero de Migue. Los delanteros locales buscaban continuamente la espalda de la defensa azulina y Toni estuvo cerca de adelantar a los suyos con una internada en el área que paró bien Zamora. Al cuarto de hora Carrión dejó solo a Narváez en una jugada a la contra para que el 10 xerecista hiciera el 0-1. Se ponían las cosas de cara desde muy pronto, pero la Estrella iba a plantar cara y en la siguiente jugada estuvo a punto de empatar. Orellana salvó bajo palos. El Xerez volvió a recolocarse en su formación natural y Carrión estuvo cerca de hacer el segundo, pero su disparo lo atajó sin problemas Llera. Pasada ya la media hora de partido un nuevo cabezazo al larguero, esta vez de Sergio Rodríguez, dio el susto a los pupilos de Vargas.

En el segundo tiempo el Xerez dominó más, tuvo mejor la pelota y, a pesar de no crear muchas ocasiones, el partido estaba controlado. Agu, con un disparo lejano, y Carrión, con un cabezazo, estuvieron cerca de hacer el 0-2 muy pronto, pero ambas acciones acabaron en saque de puerta. La Estrella buscaba mucho la espalda de la defensa azulina y Toni hizo mucho daño por la banda derecha. Una de esas internadas casi acaba en gol de Quirós en propia puerta. David Zamora volvió a salvar al equipo en varias ocasiones en la que los centros al área se acumulaban. A partir del minuto 65 empezó el show del colegiado Soteras Martínez al no pitar un penalti sobre Abraham por un empujón de Pablo Márquez en el área. Todo eso sumado a la facilidad de sacar tarjetas a los jugadores del Xerez sacaba de quicio a éstos. En el 69 la tuvo Carrión clarísima tras recibir un pase de Narváez y sentar al portero, pero Pablo Márquez salvó bajo los palos. Tuvo el empate la Estrella con una doble ocasión de Toni y Migue que volvió a salvar Zamora. Llegaban los minutos finales y los locales buscaban el empate con más corazón que cabeza y colgando centros al área. Así fue como llegó el gol. Un balón a la espalda de Guerrero lo aprovechó Toni para ponerle la pelota a Claudio que batió a Zamora con un chut abajo. Era el minuto 86. El Xerez, lejos de conformarse con el punto, fue a por la victoria y en el descuento Pedro Carrión marcaría el segundo de cabeza tras una asistencia de Carlos Álvarez. La grada xerecista enloquecía, lo habían vuelto a hacer. Pero esta vez el árbitro iba a privar al Xerez de la gesta en el tiempo añadido.

Descontó seis, que finalmente se convirtieron en once. Sí, señores. ¡¡Once!! Once minutos en los que dio tiempo a que no expulsara a Pablo Marquez, que agredió a Rubén en una tángana, y que servirían para que Lolo, en la última jugada del partido, clavara una falta pegada al palo y empatara el partido. Durante la locura pitó el final y no dejó siquiera ni volver a sacar de centro.

Así es el fútbol. A veces te da y a veces te quita. Aunque este fin de semana no te lo quitó el fútbol, te lo quitó el árbitro. A pesar de todo el sueño del ascenso sigue vivo, el Xerez sigue en la lucha con un calendario relativamente asequible. La semana que viene visita al colista Almodóvar en un partido en el que no se puede fallar.

Alineaciones:

Estrella San Agustín CD: 1. Llera, 2. Pablo Márquez, 3. Jaime, 4. Alberto, 5. Enrique, 6. Palma, 7. Toni, 8. Lolo, 9. Migue, 10. Guti, 11. Sergio Rodríguez

Xerez CD: 1. Zamora, 2. Guerrero, 3. Quirós, 4. Orellana, 5. Isra, 6. Agu, 7. Abraham, 8. Alberto, 9. Carrión, 10. Narváez, 11. Juanito Benítez

Goles: Narváez (0-1, 15'); Claudio (1-1, 86'); Carrión (1-2, 92'); Lolo (2-2, 101')

Comentarios