"Me parece increíble que hayamos perdido"

Juan Antonio no daba crédito al resultado final del partido y no dudó en señalar nada más comparecer en sala de prensase que “lo que ha pasado me ha parecido increíble, me resulta difícil explicar el partido. Analizando las ocasiones de gol que ha habido en una portería y otra, que el partido haya terminado 3-0, me parece increíble".

Juan Antonio mantenía que su equipo había jugado “un buen partido” y lamentó las ocasiones que tuvvieron para perforar la portería contraria, “porque la realidad es que nosotros hemos tirado mucho más a puerta que el Lucena. Cuesta explicar a la gente que este partido se ha perdido, pero lo importante en el fútbol es el resultado, ganar o perder, y hoy nos ha tocado perder. El Ciudad de Lucena solo ha pasado por encima del Xerez en el marcador".

El técnico isleño reconocía que su equipo había dado un paso atrás en la lucha por el ascenso, pero pese a todo, no se descarta:"Quedan 21 puntos y son 7 de diferencia y en esta categoría se están dado distintos resultados". Volviendo al encuentro, Juan Antonio alababa una vez más el fútbol de los suyos, "el fútbol es eso definir en el área, nosotros hemos cometido tres errores imperdonables en nuestra área y no hemos estado acertados en la contraria, pero el resultado es totalmente ficticio".

Por último, Juan Antonio reconocía el dolor que había producido la derrota, "mentalmente estoy mal, igual que el grupo porque pensábamos que estábamos bien, sabíamos cómo le podíamos hacer daño, pero no hemos estado acertados y eso es lo que marca todo el partido"

