Vicente Vargas acabó “muy dolido” con el empate en el último suspiro del Estrella, cuando ya acariciaban la victoria, aunque cree que “cuando todos nos serenemos, lo tendremos que dar por bueno”. Y es que el partido lo han disputado dos equipos que llevan toda la liga demostrando su potencial, tanto en casa como fuera.

El entrenador del Xerez CD reconocía que se habían medido “a un gran equipo” y agradecía a sus futbolistas “el esfuerzo” que han realizado en un choque “con alternancias”. Y es que para Vargas, “el partido ha sido muy abierto, en algunas fases dominábamos nosotros y en otras ellos, creo que al espectador le ha debido de gustar el encuentro”.

Antes de despacharse a gusto con el colegiado, que no tuvo una tarde brillante, le dio tiempo destacar que “el equipo empezó muy bien el partido, asumimos riesgos, pero ya dije que saldríamos a ganar. En los balones largos hemos tenido problemas, pero en general hemos sabido hacer muy bien las cosas”.

Lamentó que el árbitro se convirtiera en “protagonista y lo digo ahora, cuando se han disputado ya 31 jornadas de liga y no he hablado de los árbitros. Nos han empatado gracias al señor colegiado, no se ha visto en toda la liga un descuento de 11 minutos. Además de la prolongación, la falta en la última acción del partido fue inexistente”.

Recordó que el trencilla había pitado esta temporada 9 partidos y “sólo ha ganado un visitante, en la primera vuelta nos mostró ocho tarjetas, hoy ha sido lo mismo”, subrayó.

Por último, agradeció el apoyo de los aficionados que se desplazaron desde Jerez, porque “han estado inconmensurables”, concluyó.

