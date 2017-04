La jueza desestima la demanda de Álvarez Cascos contra el diputado de Podemos Segundo González

Desestimada la demanda judicial interpuesta por el secretario general de Foro Asturias Francisco Álvarez Cascos contra el diputado nacional de Podemos, Segundo González, por vulneración del derecho al honor. El exministro y expresidente asturiano solicitaba una indemnización de 20.000 euros por unas declaraciones del parlamentario que lo relacionaban con los sobresueldos en B del PP y con comisiones irregulares en la adjudicación de la Variante de Pajares. Desde PODEMOS tachan lo sucedido de ridículo judicial y el demandado, Segundo González, destaca que la obstinación de Álvarez Cascos, seguirá provocando retrasos y sobrecostes en la Variante de Pajares.

La jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Oviedo falla que las declaraciones del diputado de PODEMOS Segundo González no vulneran el derecho al honor al ser opiniones sobre una persona de máxima relevancia política como es Francisco Álvarez Cascos que ha sido ministro y presidente de Asturias; que no son vejatorias ni insultantes, y que además se refieren a un asunto de interés general y muy importante para la región como lo es la Variante de Pajares. El demandado insiste, desde PODEMOS seguirán investigando y denunciando públicamente hasta que se conozca la verdad y se depuren responsabilidades por la chapuza ha dicho Segundo González de la variante, que acumula 8 años de retrasos y 2.500 millones de euros de sobrecostes. Además según el diputado nacional de Podemos, estas cifras pueden ser más abultadas a causa de la obstinación de Cascos, en referencia a la exigencia de FORO de la introducción del ancho internacional en la vía férrea del Ave a Asturias; obstinación que pude llevarle ha dicho Segundo González a recurrir la sentencia contra él, a sabiendas incluso de que no tiene posibilidades de ganar ante la contundencia del fallo judicial.

El secretario general de PODEMOS Asturias, Daniel Ripa, ha recordado que la semana pasada también se archivó la demanda del consejero de Sanidad contra el diputado regional Andrés Vilanova a cuenta del supuesto trato de favor en las listas de espera sanitaria. Tanto ese archivo como el de la demanda de Álvarez Cascos son para Ripa "ridículos judiciales" al acudir a la justicia sin base alguna.

