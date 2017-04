Posible huelga en la limpieza de los hospitales por la condiciones de "semiesclavitud"

Los sindicatos denuncian que las condiciones de trabajo de las limpiadoras de los hospitales de Granada rozan la esclavitud con perjuicio directo y riesgo para los usuarios y anuncian movilizaciones sin descartar la huelga. Calculan que para evitar riesgo para los enfermos en los dos hospitales de Granada, es imprescindible un aumento de plantilla del 20 por ciento.

CCOO, CGT y UGT han denunciado este lunes la sobrecarga de trabajo del colectivo y la paralización de la negociación del convenio colectivo, sin actualizar desde 2014. En la provincia de Granada, 800 trabajadoras exigen mejoras en sus condiciones laborales y salariales. Trabajan para la empresa LISAN en el hospital de Motril y los centros de salud; y para CLECE, en los hospitales de Granada.

Si las condiciones son malas cada día, los fines de semana empeoran no solo en los hospitales, sino también en los centros de salud donde las condiciones pactadas por las empresas con el Servicio Andaluz de Salud son imposibles de cumplir, dicen los sindicatos.

Aseguran las trabajadoras que las plantillas son demasiado cortas y, para colmo, no se cubren las bajas mientras la apertura del nuevo hospital Campus de la Salud, ha multiplicado la superficie a limpiar. Y mientras, dicen los sindicatos, el SAS no hace nada mientras saber que las limpiadoras no llegan al trabajo encomendado cada día y, además, son sancionadas por ello. Y a todo esto, en los últimos años el suelo se les ha reducido en un cuatro por ciento.

