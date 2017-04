El PP quiere aclarar "las mentiras del metro de Granada"

El Partido Popular exige una reunión urgente del Consorcio Metropolitano de Transportes para aclarar "cómo, quiénes y cuándo" van a pagar el metro. Además, el grupo popular en el Parlamento de Andalucía pedirá este miércoles al consejero Felipe López que explique de qué forma se va a hacer frente a los dos millones de déficit tarifario y a los otros dos del pago de los transbordos.

La parlamentaria Ana Vanessa García ha acusado hoy a la Junta de anunciar que el Metro funcionaría a finales de marzo "sabiendo que no sería así" y asegura que no estará a pleno rendimiento hasta después del verano.

Además del retraso en su puesta en marcha y en la definiticación de las tarifas, el Partido Popular ha lamentado además que las obras complementarias del eje Palencia-Arabial estén aún pendientes sin que el Ayuntamiento de Granada ni siquiera ha presentado aún el proyecto. Para colmo, dicen los populares, no se ha avanzado en el paso peatonal entre el centro Nevada y el PTS.

Respecto a la sucesión de retrasos en la puesta en marcha de la infraestructura, Ana Vanessa García se ha referido al último de ellos, que por lo demás preveía. "Dijeron que funcionaría a finales de marzo a sabiendas de que eso no podía ser, entre otras cosas porque contrataron al personal a principios de enero y el periodo de formación dura cuatro meses".

Pero es que tampoco estará a finales de mayo, que es la última fecha proclamada por la Junta. "Según sus cálculos, entonces empezarán a circular dos trenes cada media hora entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde. Después, en vez de dos trenes serán tres mañana y tarde. Pero eso no es un funcionamiento normal de un medio de transporte. El funcionamiento normal es que los trece trenes circulen a pleno rendimiento, y eso no se producirá hasta después del verano", ha vaticinado.

Asimismo, la parlamentaria se ha referido a las obras complementarias prometidas por la Junta "para paliar los destrozos que ha hecho en la ciudad", que aún están lejos de ejecutarse. "Ahora nos dicen que para hacer el eje Palencia-Arabial les hace falta tener el proyecto del Ayuntamiento de Granada. Cuenca lleva al frente del mismo once meses, ya no puede echarle la culpa de todo al PP porque ahora está él, pero en todo este tiempo no lo ha presentado", ha protestado la diputada, a la que también le parece "tremendo" que ni siquiera se haya hecho el paso de peatones entre el Centro Nevada y el hospital del PTS "que el consejero nos prometió en noviembre, en una de las visitas que hizo para anunciar una fecha que no se ha cumplido, y del que ahora nos anuncian que están pendientes del proyecto".

