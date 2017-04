El protagonista del último vídeo de Shakira empezó a bailar "para intentar ligar más"

Estuvo veinte horas de rodaje, pero bien valieron la pena. Alberto Sánchez Trujillo, sanluqueño de 26 años y bailarín profesionalo, puede presumir de haber bailado pegado a una de las artistas más conocidas en el mundo, Shakira, y haber protagonizado, junto a Prince Royce, el vídeo oficial de "Deja vu".

Alberto ha hablado para Hoy por Hoy Jerez y ha destacado el "trato genial" de la cantante colombiana de Barranquilla.

Este joven sanluqueño, que a los 15 años fue a una prueba de baile "para intentar ligar con el resto de chicas", lleva seis como profesional y confiesa que "he bailado con todo tipo de mujeres, por lo que Shakira es una más".

Sus asuntos los lleva un agente, que fue quien mandó el video a la productora de Shakira y lo contrataron. "Desde entonces me han llamado amigos de todo el mundo. No sé si me abrirá puertas, pero por ahora tengo la foto como fondo de pantalla del móvil".

Alberto Sánchez Trujillo vive en la actualidad en Barcelona, pero pasa sus vacaciones y los fines de semana que su profesión se lo pèrmite en su Sanlúcar de Barrameda natal.

