El Xerez CD sigue clamando contra el arbitraje del domingo

El arbitraje del domingo en Alcalá, ha indignado a jugadores y técnicos del Xerez CD. Prolongó 11 minutos el partido, “se inventó una falta en la frontal que sólo vio él”, lamentan algunos jugadores, refiriéndose a la jugada que supuso el empate en el minuto 101 de partido.

Pero no sólo cometió errores sobre el terreno de juego, también en la redacción del acta. El club anuncia que recurrirá, porque “en ella refleja que empatamos en el minuto 92, cuando marcamos antes y después ellos. Se equivoca totalmente en el tema de los goles. Luego dice que enseña tarjetas amarillas con el partido en juego, cuando a Carlos, a Rubén, a Javi o a mí nos enseña la amarilla con el partido ya finalizado y por protestar y la roja la vio Albertito con el partido ya terminado y dice que fue en el 89, fue algo lamentable”, señala Vicente Vargas.

Israel denuncia además que “cuando íbamos ganando me dice el árbitro que si me acuerdo del partido de Rota, cuando él no nos pitó allí, y que en aquél partido alargó 8 minutos y que hoy (por el domingo) iba a descontar más tiempo, no sé porqué me dijo eso. Ese alargue ha sido abusivo, ha sido un arbitraje muy casero”, lamenta el capitán azulino.

Alberto Orellana, que recuperó la titularidad en Alcalá tras la marcha de Kevin, también acabó muy contrariado por lo ocurrido sobre el terreno de juego. El central mantiene que “el árbitro no paró de machacarnos, la falta se la inventa y nos saca ocho o nueve tarjetas cuando no hubo ni una mala patada por nuestra parte”.

