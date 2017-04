Victor Sánchez: "La planificación de este año no es cosa nuestra"

La derrota del Betis frente al Espanyol en la última jornada de liga ha dejado muy tocada la figura de Víctor Sánchez del Amo. El pésimo tramo final del encuentro, con las decisiones del técnico como agravante, deja señalado de nuevo a un técnico confirmado para la próxima temporada por los dirigentes del club. No obstante, el preparador madrileño ve la situación del equipo de manera diferente a la mayoría. "Estamos en buena línea y sólo falta la regularidad de los resultados. El equipo es cada vez más reconocible y el viernes el nivel de juego fue más que aceptable. Perdimos el partido en tres minutos que nada tuvieron que ver con la buena imagen del resto" señaló el entrenador en la conferencia de prensa previa al encuentro de mañana frente al Villarreal.

La desaprobación general que han suscitado los cambios en el partido del viernes no es algo que preocupe al entrenador verdiblanco. "Se generan mil debates y no podemos formar parte de otro negocio. Trabajamos aislados a lo que suceda fuera. Estamos al margen. Las corrientes de opinión, siempre en base a los resultados". explicó el técnico que también buscó alguna excusa para explicar la negativa situación de resultados en la que se ha vuelto a ver inmerso el Betis. "Hemos demostrado ser competitivos, aunque no lleguen los resultados. Cuando llegamos sabíamos que veníamos a una situación complicada, asumimos la responsabilidad, buscamos soluciones… aunque la planificación no sea nuestra". señaló para incidir en que "con estabilidad se consiguen resultados. Venimos de ascender, con una renovación de plantilla. Así es complicado conseguir resultados de manera más regular". señaló Víctor.

Sobre su continuidad, anunciada por la cúpula dirigente del R.Betis, el técnico no entra en debates y señala que "no me juego el puesto en estas nueve jornadas. Llegamos sin hacer la pretemporada, una planificación. Seguro que los resultados llegarán con trabajo".

