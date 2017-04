El inversor del Eldense Nobile Capuani detenido por "corrupción entre particulares"

Tras un intenso día donde por las dependencias de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Elda han pasado un buen número de futbolistas del C. D. Eldense para declarar por el posible amaño de partidos con las apuestas deportivas como telón de fondo, finalmente han quedado detenidos el cabeza visible del grupo inversor italiano que llegó al C. D. Eldense en enero pasado, Nobile Capuani, el entrenador italiano que dirigía los entrenamientos y partidos del equipo a pesar de no tener titulación, Filippo Vito di Pierro, el entrenador oficial Francisco Ruiz Casares que ayer en “El Larguero” de la Cadena SER reconoció haber ofrecido al jugador Enmanuel Mendy la posibilidad de ser partícipe del amaño a cambio de jugar el partido del pasado sábado ante el F. C. Barcelona “B”y los futbolistas Mikey Fernández y Nico Cháfer mientras que el portero Alessandro Zanier ha abandonado la comisaría bien entrada la noche.

José Miguel Esquembre, abogado de Nobile Capuani, ha manifestado que su cliente iba a ser citado a declarar por la tarde pero cuando han acudido con la intención de denunciar a determinados jugadores por esas supuestas prácticas ilícitas, “nos hemos encontrado con la sorpresa de que el detenido es él”.

Filippo di PIerro (I) y Fran Ruiz también están detenidos / Cadena SER

Esquembre ha solicitado al juez que su representante declare mañana en sede judicial “al haber decretado éste el secreto de las actuaciones”.

Antes de asegurar que “Nobile Capuani está tranquilo y sorprendido”, el abogado ha informado de que al italiano se le imputa un supuesto delito relacionado con las apuestas cuya figura técnica está considerada como “corrupción entre particulares”.

Esquembre está convencido de que Capuani “es inocente y hay varios jugadores por el medio a los que se les venía siguiendo desde hace un par de semana”.

Cabe recordar que este asunto estalló tras la derrota encajada por el primer equipo del C. D. Eldense ante el F. C. Barcelona “B” (12-0) el pasado sábado. La Junta Gestora del Eldense ya había advertido a la Liga de Fútbol Profesional y a las autoridades de sus sospechas sobre determinado comportamiento de alguno de sus futbolistas durante los partidos. Ayer lunes, el presidente de la Junta Gestora, David Aguilar, acompañado por su abogado Manuel Guill Crespo y el futbolista mauritano Cheikh Saad acudieron a la comisaría para aportar más pruebas que sustentaban sus sospechas.

