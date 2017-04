"Tiene un gran futuro, pero corre el riesgo de convertirse en un club antipático"

Juan Antonio Sánchez Franzón ya es pasado en el Xerez DFC. Ha estado media liga al frente del equipo y la Junta directiva le destituyó durante la reunión semanal celebrada el lunes. Debutó contra el Ciudad de Lucena en Rota y curiosamente su periplo acaba tras el partido ante el equipo cordobés. En los 20 partidos que ha dirigido, ha cosechado 9 victorias, 8 empates y 3 derrotas, con 34 goles a favor y 21 en contra.

El técnico isleño llegó al banquillo azulino tras la marcha de Dani Pendín y cogió al Xerez DFC en la jornada 12 en la 10ª posición, con 16 puntos, a 10 del líder y a7 puntos de la tercera plaza; una vuelta y un partido después, el preparador de San Fernando deja al equipo séptimo en la tabla con 50 puntos, también a 7 de la tercera plaza, aunque al club le restaron un punto por incidentes.

En declaraciones a la Cadena SER, Juan Antonio dice encontrarse “tranquilo, porque los entrenadores estamos acostumbrados a este tipo de circunstancias. Por una parte con pena, porque dejo de trabajar con un grupo de colaboradores realmente extraordinario, pero también con cierta sensación de alivio yo creo que el trabajo era bueno, pero no se ha podido culminar”, lamenta.

Reconoce que no se esperaba su cese, entrenó al equipo el lunes y fue Juan Carlos Ramírez quien le llama para anunciarle la decisión de la Junta, pero sí deja claro que desde hacía tiempo tenía la sensación de estar trabajando en el alambre, “porque si cuando ya ganaba había directivos que me querían echar, en estas circunstancias, habiendo perdido y de manera injusta, sabía que podía ocurrir”.

Tranquilo, dice, porque “he tenido siempre el apoyo de los que saben de esto, el presidente y los directivos que están encargados de la parcela deportiva. A mí no me afecta que el resto no me apoyara”. Subraya que no está “decepcionado”, pero sí mantiene que “este club es complicado, tiene un porvenir extraordinario pero creo que deberían dejar que caminara sólo, porque el equipo tiene muchas ataduras de dentro del club, de los alrededores, de pseudo periodistas que lo rodean , de un sector de los aficionados, de los que tienen mucha prisa por llegar y todos ellos se creen dueños del club y además que son imprescindibles y este club sólo tiene dos bases que son fundamentales: una parte de su afición y después los empleados tanto del área deportiva como de la oficina y para ser grande, que creo que lo puede ser, tiene que soltar todas las amarras anteriores porque si no será difícil”.

Las prisas por ascender a Tercera y hacerlo además a toda prisa, tampoco la termina de entender el ya ex entrenador azulino, “no se puede querer subir de cualquier manera. Yo creo que este es un equipo con un gran futuro, pero que corre el riesgo de convertirse en un equipo antipático, porque da la impresión de que quiere arrasar y yo creo que debe ir tranquilo, debe establecer unas bases sólidas”. Lamenta que el club diga que es el más democrático del mundo, “pero aquí hay gente que se cree con derecho para todo y esto no es así. Me da la impresión de que este equipo está más rodeado de xerecistas de cabeza que de corazón”.

Sobre su finiquito, recuerda que “ya comenté que mi cargo estaba a disposición del presidente y la comisión deportiva y yo podría apelar que éstos no querían mi cese, pero no lo haré, cobraré hasta el mes de marzo que he trabajado y que no lo hemos cobrado aún”.

No se ha despedido del vestuario, porque “no me gustan las despedidas grupales. Hay una gran mayoría de los futbolistas, empezando por su capitán Edu Villegas, con los cuales iría al fin del mundo, con otros no iría tan lejos. Con los primeros me despediré a nivel particular”.

Juan Antonio le desea lo mejor al Xerez DFC y sobre el futuro en estas últimas jornadas de liga, cree que es una incógnita: “Quedan siete partidos, este equipo es capaz de ganar los siete y de perder los siete. Es muy irregular. Tiene jugadores de mucha calidad , pero como equipo es irregular. Yo de 20 partidos he perdido 3, que creo no está nada mal. Cuando llego aquí, jugar en Chapín era un trauma y eso lo habíamos superado”, concluye

