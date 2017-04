El Xerez CD presenta las alegaciones al acta del partido en Alcalá

El Xerez CD ya ha enviado al Comité de Competición de la Federación Andaluza de Fútbol, las alegaciones al acta “plagada de errores” del árbitro que pitó el partido ante el Estrella en Alcalá, Cristian Salteras Martínez.

Por un lado argumentan que en la tarjeta amarilla que muestra a Quirós, en el acta refleja que fue “por poner una zancadilla a un contrario, cuando éste llevaba el balón controlado, derribándolo/no derribándolo.” El club entiende en su defensa que es un error manifiesto en la redacción del acta, ya que “especifica una acción y su contraria, por lo que no expresa claramente la causa de la amonestación, no ajustándose a lo previsto en el artículo 132.5 del Reglamento General de la RFAF”. En el video que envía la entidad como prueba, se aprecia como el lateral resbala en la acción, pero no zancadillea al contrario. Idéntico caso en la tarjeta y el argumento utilizado en la acción de Alberto Gil durante el partido.

El colegiado Salteras Martínez, además, refleja en el acta que amonesta a Carlos Álvarez, también en ese minuto a Rubén Gómez y a su hermano Javi y con roja a Alberto. En todas ellas califica el hecho que las motivó, pero no expresa, según el Xerez CD “claramente las causas de la amonestación, no ajustándose a lo previsto en el artículo 132.5 del Reglamento General de la RFAF”.

El club en su defensa, sostiene que “en el acta de estas amonestaciones resulta del todo inverosímil y falta claramente a la verdad de lo sucedido porque las amonestaciones no se produjeron en el minuto 89 del encuentro (que se corresponde con el minuto 44 de la grabación que se enlaza como documental de vídeo) ya que en el minuto 89 del encuentro ni en el 88 ni en el 90 se muestra ninguna amonestación y tal extremo se puede comprobar con el visionado de las imágenes completas de la segunda parte, y su prolongación de más de 9 minutos” .

El Xerez CD, confía en que el Comité de Competición, atienda sus alegaciones, y para ello no sólo envía las imágenes, también las declaraciones que al término del partido realizaron algunos jugadores como Israel o el entrenador del Estrella, además de recortes de prensa el día después del partido.

