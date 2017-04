La empresa que demuestra que se puede generar riqueza manteniendo un compromiso social

ILUNION, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, es un caso singular de innovación social corporativa, "donde la diversidad y la inclusión son elementos de creación de valor social y económico", según afirmó hoy en Granada el director de RSC, Comunicación y Relaciones Institucionales de ILUNION, Fernando Riaño.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por la Cámara de Comercio de Granada, Riaño aseguró este miércoles que la Responsabilidad Social Empresarial ha llegado para quedarse y que se ha convertido un rasgo más de competitividad y un elemento de reputación de las compañías.

Explicó que el Grupo ILUNION es hoy un referente en la creación de empleo de calidad para personas con discapacidad en España. "Contamos con una plantilla, a 31 de diciembre de 2016, de 33.401 trabajadores, de los cuales casi el 38% son personas con discapacidad".

El Grupo desarrolla su actividad en un amplio abanico de sectores de actividad, aunque por volumen de facturación, ILUNION es un importante operador de servicios globales a terceros. Es líder en el sector de la lavandería industrial en España, pionero en los mercados de la accesibilidad física y tecnológica e innovador en sectores como el contact center o la atención a los mayores.

"En nuestro caso", añadió, "la discapacidad entendida como capacidad y nuestro modelo de RSE está basado en parámetros de excelencia, que han sido certificados por la EFQM o Bequal y que nos han hecho aparecer, por segundo año consecutivo, en primer lugar del ranking de las empresas más responsables y con mejor Gobierno corporativo de España-MERCO) 2016".

COMPROMISO A LARGO PLAZO

Ante los empresarios de Granada, Fernando Riaño, que en la actualidad preside la Junta Directiva de Forética, recalcó la necesidad de que "la cultura de la responsabilidad social de las empresas sea asumida a largo plazo. Así lo hemos hecho en el Grupo ILUNION, porque somos conscientes de la relación existente entre la sostenibilidad y la competitividad en esta sociedad cada vez más interrelacionada", agregó.

En su intervención, Riaño afirmó que las compañías españolas que han apostado claramente por la RSE y la sostenibilidad, en todas sus vertientes, han ofrecido una inmejorable oportunidad de inversión y han generado retornos financieros superiores a la media. "Tengamos en cuenta de que hasta un 52% de los riesgos globales de las compañías giran en torno a la sostenibilidad.

En su presentación, el presidente de la Cámara de Comercio de Granada, dijo que las empresas deben estar "comprometidas con la sociedad" y juzgó importante "la reciprocidad entre sociedad y empresa". Gerardo Cuerva abogó porque la responsabilidad social no sea un departamento específico de las empresas sino que sean "una base de coherencia y un elemento de competitividad, un escalón a asumir en la excelencia empresarial".

En el encuentro han participado el alcalde de Granada, Francisco Cuenca; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Sandra García; el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, y el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y representantes de la ONCE, Fundación ONCE e ILUNON junto a 90 empresarios de la provincia.

