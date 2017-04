Asegura que estarás allí

Ya están a la venta por Internet las entradas para el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que cuenta con un aforo de unos 29.000 localidades para esta edición, la cual se desarrollará del 23 de junio al 14 de julio.

En esta ocasión, la danza, la ópera y el flamenco se mezclarán con otras disciplinas musicales como el rock para configurar un programa de "excelencia" con el que se pretende recordar los orígenes de este certamen "único" en el panorama internacional que alcanza su 66 edición.

Serán un total de 33 espectáculos los que llenen de música y danza los distintos escenarios en los que se despliega este festival, que tiene en el conjunto monumental de la Alhambra su "pieza esencial", pero que también llegará a otros rincones patrimoniales de la ciudad como el Corral del Carbón, el Monasterio de San Jerónimo o al Palacio de Bibataubín durante sus 22 días de duración.

El aforo es de unas 29.000 localidades, a las que hay que descontar las vendidas en la campaña navideña Regala Festival, y las entradas se ponen a la venta este miércoles de abril a las 10,00 horas por Internet y el día 6 en la taquilla del Corral del Carbón.

Todavía quedan entradas para los tres espectáculos que se pusieron a la venta en Navidad: The Orchestra of the Age of Enlightenment (25 junio), Ballet del Teatro di San Carlo de Nápoles (26 junio) y Orquesta y Coro Nacionales de España (5 julio), según detalla la organización del festival.

El programa sinfónico de este año presenta un desfile de grandes figuras de la dirección orquestal, que incluye a algunos veteranos bien conocidos como Zubin Mehta, William Christie, Simon Rattle, Víctor Pablo Pérez o Josep Pons; y jóvenes que vienen pisando fuerte, como David Afkham, Pablo González o Pablo Heras-Casado.

Las orquestas que comparecen son todas ellas, con la excepción de la napolitana del Teatro di San Carlo, londinenses o españolas. Entre las primeras, se encuentran la mítica London Symphony, la Philharmonia y la Orchestra of the Age of Enlightenment (Orquesta del Siglo de las Luces), una de las punteras en el terreno historicista.

Entre las segundas, la Orquesta Ciudad de Granada, que ofrece dos conciertos, la Orquesta y Coro Nacionales de España y la vigorosa Joven Orquesta Nacional de España (JONDE).

Además de un concierto especial con oberturas y arias de ópera de Mozart y un programa barroco en torno al genio de Bach, el repertorio se configura con soberbias obras maestras, que van del mundo entre clásico y romántico de Beethoven a dos de los mayores clásicos rusos del siglo XX, Stravinski y Shostakóvich.

Además, podrán escucharse la impresionante Misa de Réquiem de Verdi y dos de los conciertos de violín más populares del repertorio, los de Sibelius y Chaikovski que tocarán respectivamente una estrella fulgurante del universo clásico internacional, la holandesa Janine Jansen, y una talentosa jovencita estadounidense, Esther Yoo.

Finalmente, Miguel Ríos aportará, junto a Josep Pons y la OCG, unas gotas de rock and roll para aromatizar el cóctel.

Habrá danza a todo ritmo y para todos los gustos con la presentación en España del nuevo ballet 'Cenicienta', basado en el cuento de hadas de Perrault con música de Prokofiev. A ello se sumará la nueva versión holandesa del original Don Quixote, de Petipa-Minkus y el ballet de Roland Petit al ritmo del célebre grupo británico Pink Floyd.

La auténtica danza española llegará con una selección de coreografías de Antonio, el bailarín, y otras muchas obras más serán servidas por el Ballet del Teatro di San Carlo, de Nápoles, el Béjart Ballet Lausanne, el Het Nacionale Ballet (Ballet Nacional de Holanda) y el Ballet Nacional de España.

FLAMENCO

Entre los espectáculos de flamenco estarán la danza seductora de María Pagés, que llenará el Teatro del Generalife con todo el arte de su coreografía 'Yo, Carmen', y 'Catedral', el nuevo espectáculo de la bailaora granadina Patricia Guerrero en el Patio de los Aljibes.

La presencia de esta disciplina en el festival se completará con tres recitales con la cantaora Mayte Martín, que presenta su nuevo disco 'Tiempo Rubato', y un recital íntimo en el Patio de los Arrayanes con Rocío Márquez y Fahmi Alqhai, en el que la música barroca y el flamenco se encuentran en un diálogo de viejos y nuevos sones.

Por primera vez en el Festival, estará el pianista de jazz dominicano Michel Camilo; junto a Tomatito y su guitarra presentan su tercer trabajo juntos, 'Spain forever'.

También habrá espacio para la música de cámara, matinales y otros recitales. Al Cuarteto Bretón se suma el pianista búlgaro Ludmil Angelov para interpretar los dos únicos quintetos para piano y cuerdas escritos por Granados y Shostakóvich.

El pianista Javier Perianes vuelve al Patio de los Arrayanes con un recital de autores franceses y españoles de principios del siglo XX; y en este mismo espacio tendrá lugar el concierto de la soprano Raquel Andueza y el conjunto La Galanía, que recordarán el 450 aniversario del nacimiento de Claudio Monteverdi, el maestro visionario de principios del Barroco.

El Teatro Isabel la Católica acoge para los pequeños, 'Aire', un espectáculo audiovisual de Emilio Aragón desmadrado por Paco Mir (Tricicle), y la Compañía Bovoj.

Comentarios