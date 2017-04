Certezas y apariencias en el caos económico municipal

El alcalde de Granada confirma que la ciudad contará con un presupuesto prorrogado para este año por segundo ejercicio consecutivo, avanza grandes cambios y ajustes presupuestarios aunque sin más precisiones; y descarta cualquier subida de impuestos.

Paco Cuenca ha acusado al PP de la gran losa económica heredada; ha responsabilizado a la oposición municipal de ponerse de lado ante el gran problema de viabilidad y descarta que la situación actual de bloqueo económico municipal, con amenaza inminente de intervención por el Ministerio de Hacienda, vaya a afectar a la prestación de los servicios municipales.

El ultimátum del Ministerio de Hacienda para presentar un plan de saneamiento económico que enjuague 61 millones de euros de remanente negativo termina este viernes sin que se haya presentado ningún documento.

El alcalde acusa a la oposición de no querer corresponsabilizarse de la situación y dice que el equipo de gobierno tiene un plan B para garantizar la viabilidad económica municipal que dará a conocer en breve.

Juego de apariencias

El alcalde ha culpado esta lunes al PP de la actual situación; ha dicho que el equipo socialista ha aminorado la deuda en sus 10 meses de gobierno y ha garantizado la prestación de los servicios.

Pero en el Ayuntamiento de Granada da la impresión de que todos quieren evitar la intervención estatal de las cuentas pero en realidad todos la desean para que lo que el alcalde ha calificado también hoy como "un marrón" sea solventado por el Ministerio de Hacienda. Cuenca, por lo pronto, no quiere aparecer como el que sube impuestos.

Nadie quiere reconocer abiertamente en la Plaza del Carmen que la única solución es un plan especial del Ministerio, que el Gobierno no va a conceder a un ayuntamiento socialista; o un plan drástico que ejecute el propio Ministerio, con subidas de impuestos y hasta recorte de servicios, del que nadie quiere responsabilizarse en el ámbito local. En público y ante los medios de comunicación, unos grupos se acusan a otros; otros grupos dicen tener la solución pero proponen a sabiendas medidas irrealizables solo con el fin de quedar bien; y todos esperan pacientemente a que llegue Madrid y adopte unas medidas que con la boca pequeña todos consideran imprescindibles pero que, lógicamente, después critican y criticarán en público. La única realidad es que Granada tendrá otro año más presupuestos prorrogados; que la deuda a proveedores y a bancos es asfixiante; que los gastos no bajan y que los ingresos no suben. Todo los demás, es pura apariencia.

