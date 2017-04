Ocho clubes de la provincia rompen relaciones con el Elda Industrial

Ocho clubes de la provincia (Elda Promesas, U. D. F. Sax, Idella C. F., U. D. Petrelense, Villena C. F., Racing Novelda, Pinoso C. F. y Novelda C. F.) han firmado un comunicado en el que anuncian la ruptura de relaciones con el Elda Industrial C. F. “hasta que no reconduzcan sus acciones a la legalidad”. Acusan al club que preside Joaquín Maestre de actuar “sin ningún tipo de valores éticos…en cuanto sus captaciones y torneos que van a disputar, llevándose a jugadores federados, de cualquier categoría, ya sean de Fútbol-8 como de Fútbol-11, sin la autorización preceptiva de sus respectivos clubes y más ante la agresiva e implacable actuación de sus responsables deportivos y que nos han denunciado padres de nuestros jugadores por sus constantes y reiteradas llamadas y mensajes a sus móviles…”. El grupo de clubes denunciantes han acordado “no disputar ningún encuentro amistoso y la posibilidad de no disputar ningún partido de competición por parte de los equipos de nuestros clubes en la próxima temporada y pretemporada 2017/2018” además de “poner en conocimiento, el malestar generalizado, al Club Atlético de Madrid que en el que hace poco han firmado un convenio” según ha manifestado en el programa “SER Deportivos” de Radio Elda – Cadena SER, el presidente de la U. D. Petrelense, Vicente Soler Pérez.

