El ayuntamiento advirtió al Eldense sobre el riesgo de los inversores italianos

Después de que el presidente de la Junta Gestora del C. D. Eldense, David Aguilar, haya manifestado ante las cámaras de TVE que echa de menos un mayor apoyo por parte de las autoridades municipales, el edil de Deportes de Elda ha querido salir al paso de esas afirmaciones señalando que “desde el minuto uno hemos estado en contacto con la Gestora del Eldense y con su presidente en particular ayudándoles en todo lo que hemos podido como es el caso de las instalaciones deportivas filtrando quien podía entrar y quien no” aprovechando para recordar “tanto al Eldense como al resto de clubes que las instalaciones son municipales”.

El concejal enseña los mensajes de advertencia / Cadena SER

Fernando Gómez ha lamentado que “hemos visto como una mala gestión de la propia entidad con tres presidentes, siete entrenadores y cincuenta y dos jugadores lo dicen todo, ha acabado con el episodio que todos conocemos, que está en boca de todos y que ha manchado la imagen del club y de la propia ciudad”.

Invita el concejal de Deportes de Elda a los dirigentes, actuales y pasados, del C. D. Eldense a “que reflexionen sobre lo que ha ocurrido y lo que viene ocurriendo desde hace años” preguntando “por qué no se abre el censo de socios a toda la ciudadanía, por qué no cuentan con gente de Elda, entrenadores y jugadores de la cantera”. Pero va más allá al preguntar sobre “¿quién trajo al grupo inversor italiano?” aunque reconoce que “es mejor no entrar a valorar esas cuestiones porque es una entidad privada y creo que debe gestionarse a sí misma”.

Gómez ha aclarado que “el propio alcalde llamó anteanoche a David Aguilar, a las 22.01 h, y ni le respondió ni le devolvió la llamada y han pasado dos días ya” para reconocer que “yo mismo he estado a disposición del presidente y de la Junta Gestora cambiando las cerraduras de los dos despachos que tiene el Eldense en el Nuevo Pepico Amat para que solo pudiera entrar el presidente aunque creo que lo mejor es no las tenga nadie salvo el conserje de la instalación y así se lo voy a indicar al propio club”. Insistiendo en que “yo, personalmente, he llevado documentos del Eldense a la Policía Nacional porque el presidente estaba muy liado y no podía llevarlos”.

Fernando Gómez se confiesa seguidor del C. D. Eldense, “siempre lo hemos sido mi familia y yo por lo que me duele muchísimo en el alma lo que está ocurriendo”.

Pide a David Aguilar, presidente del C. D. Eldense, “que rectifique públicamente ya que sus acusaciones son falsas” y aprovecha para pedir a la afición “que acuda al estadio como yo mismo haré”.

El concejal de Deportes ha querido aclarar que avisó a los responsables del club sobre el riesgo que corrían si llegaban a un acuerdo con los inversores italianos en virtud de las noticias que le habían llegado desde Jumilla donde había estado con anterioridad Nobile Capuani.

Fernando Gómez ha concluido asegurando que el domingo estará en el partido del Eldense contra el Sabadell aunque “no sé si como aficionado o como concejal”.

Comentarios