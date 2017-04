Viernes de Dolores de intensa actividad

Las Concejalías de Comunicación y Cultura del Ayuntamiento de Padul han organizado la primera Ruta Cofrade 'La pasión según Padul', que tendrá lugar el viernes día 7 de abril entre las 17:30 y las 23:00 h.

La totalidad de hermandades y cofradías de la localidad, una docena, se han sumado a esta iniciativa que pretende dar a conocer el patrimonio cultural y artístico de la Semana Santa paduleña y que se desarrollará en instalaciones municipales (patio del Ayuntamiento y antigua sala de espera del tranvía) así como en las diferentes casas de hermandad que abrirán sus puertas para recibir visitas y albergar diferentes actividades.

El concejal de Comunicación de Padul, Manuel Villena, ha explicado que "durante la tarde y noche del Viernes de Dolores se desarrollarán 19 actividades que van desde la exposición de enseres hasta la degustación de torticas de masa, pasando por actuaciones musicales, ensayos de costaleros, y visitas a la casas de hermandad".

La edil de Turismo, Irene Muñoz, ha animado a todos los granadinos a "visitar Padul el viernes, a conocer una de las semanas de Pasión más interesantes de la provincia y a disfrutar de otros incentivos como la gastronomía local".

En la rueda de prensa de presentación, el diputado de Turismo, Enrique Medina ha recordado que la Semana Santa es el mayor hito turístico anual en Granada: "Ya recaiga en marzo o abril, la provincia registra esta semana los índices más altos de ocupación hotelera de todo el año, con cerca de 225.000 turistas alojados en establecimientos de todas las comarcas". El vicepresidente del Patronato Provincial de Turismo espera que esta Semana Santa sea especialmente buena, porque al celebrarse a mediados de abril "cuenta con los alicientes tanto de Sierra Nevada como de la Costa Tropical".

Programa

Entre otras, las actividades que se desarrollarán durante la I Ruta Cofrade de Padul serán las siguientes:

17.30 h. - Presentación de la Ruta. Patio del Ayuntamiento.

17.30-18.30h. - Exposición de enseres de diferentes hermandades, mantillas y artesanía cofrade. Salón de Plenos.

18.00-18.30h. - Proyección audivisual sobre nuestra Semana Santa en el patio del Ayuntamiento.

18.30-19.30h: Puertas abiertas y actividades en las Casas de Hermandad.

-Nazareno (C/ Horno): Exposición del paso montado, ajuar y nuevas dalmáticas. Proyección de imágenes históricas de la Semana Santa de Padul.

-Flagelación (C/ Horno): taller y venta de artesanía de palma de Lázaro Martín. Elaboración y venta benéfica de roscos de huevo a cargo de un grupo de cofrades. Venta de galletas solidarias "Apuesta por Abril".

-San Juan Evangelista (C/ San Isidro): exposición fotografía antigua de la Semana Santa paduleña y de los arreglos del paso.

-Crucificado (C/Cubos): exposición y trabajos de limpieza de enseres.

19.15-19.45h. - Taller de colocación de la mantilla y vestimenta de un soldado romano. A cargo de la Hermandad de los Dolores y la de Pasos Vivientes. Lugar: antigua sala de espera del Tranvía.

19.30h. - Degustación gratuita de torticas de masa y chocolate. Estación, junto al Ayuntamiento. Colaboran en esta actividad voluntarios de las Cofradías del Huerto, Tres Caídas, Hermandad del Señor y Santo Sudario.

20.00h. - Pasacalles Banda San Sebastián, partiendo desde la plaza del Centro Cultural Federico García Lorca.

20.30h. - Ensayo de la cuadrilla de costaleros del Crucificado. Salida desde la Casa de Hermandad.

20.45h. Traslado y rosario de Ntra. Sra. de las Angustias desde la Iglesia Sta. María la Mayor a la Ermita de San Sebastián. Salida de Iglesia, C/ Cura, C/ del Carmen, c/ Mariana Pineda y Real hasta llegar a la Ermita.

21.00h. Ensayo de la cuadrilla de costaleras del palio de Ntra. Sra. de los Dolores. Salida desde calle San Isidro y recorrido por barrio del Silo.

21.00h. - Ensayo de la cuadrilla de costaleros de San Juan. Acompañados por la Banda San Sebastián de Padul. Salida desde la Casa de Hermandad.

21.00h. - Ensayo de los Soldados Romanos. Salida desde las inmediaciones del Centro Cultural Federico García Lorca.

21.15h. - Concierto de la Banda de Música de Otura y saetas a Ntra. Sra. del Valle. Casa de Hermandad de la Borriquilla a cargo de Irene Jiménez y Ana Rejón. C/ Vergel.

21.30h. - Ensayo de la cuadrilla de costaleros de La Flagelación. Acompañados por la Agrupación Musical Jesús Cautivo de Granada. Salida desde la Casa de Hermandad.

Comentarios