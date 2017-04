Paco Ramírez no seguirá en el primer equipo

Paco Ramírez aún no sabe en qué situación se queda en la entidad, ni de qué forma se desvinculará de la entidad, algo que parece ocurrirá en las próximas horas. El técnico ha mantenido ya una reunión tanto con Juan Carlos Ramírez, director deportivo azulino, como con Juanlu Aguilocho, nuevo entrenador del primer equipo xerecista, en la que ambos le han transmitido que no cuentan con él como ha venido ocurriendo hasta ahora

Paco Ramírez se encentra indignado con el trato que está recibiendo de la entidad y lo considera como una “falta de respeto”. En declaraciones a Diario de Jerez, recuerda que “después de tres años aquí, ha quedado claro que no se confía en mí ni se ha valorado el trabajo que hemos hecho. Yo entiendo perfectamente que el nuevo entrenador no cuente conmigo, cada uno es libre de tomar las decisiones que estima oportunas y lo último que haría sería cuestionar la decisión de un compañero. Yo lo que critico es la falta de rigor con la que han actuado desde la directiva con este tema y eso ya venía de lejos. Son libres de contratar al entrenador que quieran, ahí jamás entraré. Lo que digo es que no se me ha respetado profesionalmente porque no han sido capaces de decirme las cosas a la cara. Si no se cuenta conmigo, lo acepto y lo asumo, igual que la vez anterior con Dani Pendín. Tengo ya muchos años y mucha experiencia en el fútbol y si ha sido un cese encubierto, lo normal es que me lo hubiesen dicho. Les ha faltado valentía, con lo sencillo que hubiese sido. Dada la situación con el míster, había dos caminos. Lo normal hubiese sido seguir los pasos habituales y ofrecer el puesto al segundo entrenador pero no ha sido así y es evidente que no hay confianza, creo que han actuado con segundas intenciones. Lo normal hubiese sido ofrecerme el cargo, aunque luego otra cosa es que yo lo hubiese aceptado".

Ramírez quiso dejar claro que "me da pena todo esto, llegué con mucha ilusión y voy a seguir defendiendo este proyecto pase lo que pase, el club siempre tendrá mi apoyo, los que no lo van a tener son algunos directivos", concluyó.

