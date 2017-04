Mercadona continúa su política de expansión en Andalucía

Continúa la expansión del Mercadona en Andalucía. Las últimas cifras así lo ratifican. Se ha incrementado sus compras un 4 % lo que supone rozar los 3 mil millones de euros.

Esto también ha tenido su efecto en el empleo, ya que se ha ampliado la plantilla en Andalucía hasta llegar a los 17.268 personas. Solo el año pasado se aumentó la plantilla en 268 empleos fijos

En el capítulo de inversión entre Mercadona y los fabricantes que proveen sus centros, han alcanzado los casi 116,7 millones.

La compañía, con bloques logísticos en Antequera (Málaga), Huévar del Aljarafe (Sevilla) y Guadix (Granada), ha finalizado el ejercicio con 348 tiendas en la región tras abrir cuatro supermercados y cerrar dos que no cumplían los estándares requeridos por la cadena. Las dos aperturas netas han sido en Sevilla capital, concretamente en el barrio de Triana (C/ Salado) y el entorno de Santa Justa (C/ Juan Antonio Cavestany); las aperturas por cierre de establecimientos para mejorar la comodidad y atención a los clientes han sido en la ciudad de Sevilla, en la renovada Plaza de Armas, y en el municipio granadino de Peligros, donde Mercadona abrió su primer supermercado en Andalucía con el Nuevo Modelo de Tienda Eficiente. En conjunto, el compromiso inversor de la cadena en su red andaluza de supermercados (aperturas y reformas) ha superado los 20 millones de euros.

Comentarios