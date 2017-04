Castro: " El sábado los Biris entrarán con su pancarta"

"Biris estará el sábado en el estadio con su pancarta. Hemos tomado la decisión, a la vista de que en otros estadios entran también pancartas que están prohibidas". Esa ha sido la tajante afirmación del presidente del Sevilla para el encuentro del sábado frente al Deportivo. Pepe Castro ha profundizado en los motivos de esa decisión. "No hemos quitado el pie del acelerador. Llevamos mucho tiempo trabajando en este tema. Vamos a mantener toda la normativa de seguridad. Mientras que no haya un marco legal claro vamos a dejar que Biris entre con su pancarta. Nos sentimos discriminados. No sólo Biris, sino todo el estadio porque aquí somos todo un poco Biris” ha indicado el dirigente sevillista.

Con respecto a la derrota del equipo en Barcelona. "Estuvimos mal, sobre todo en la primera parte. En la segunda mejoramos, pero no fuimos capaz de marcar. Estamos en un mal momento de juego y resultados. . No reconocerlo sería un error. Sólo podemos pensar en las ocho finales que nos quedan. Nos tienen que dar la posibilidad de ser terceros, y si no, cuarto", señaló el dirigente que no encuentra una explicación clara a esta caída del equipo. “Es difícil entender las razones. Son los mismos actores. Contra el Sporting, quizás, merecimos ganar. La obligación nuestra es la de seguir peleando para que llegue el buen momento. En el club no hay ninguna desorientación. Quien piense eso está muy equivocado. En la plantilla, tampoco. El fútbol es fútbol. Trabajar y trabajar”.

Con respecto a Jorge Sampaoli el presidente asegura que no ha variado su opinión sobre él. “Tenemos la confianza intacta en el entrenador, pero en lo que hay que pensar es en las ocho finales que quedan. Lo necesario es ganar. Son fundamentales" explicó Castro que valoró las declaraciones de su técnico sobre la opción de seguir con un equipo para ganar la liga. "Es difícil encontrar un club que sea más ambicioso que el Sevilla, es dificil encontrar un club que ponga todo el dinero en el césped… No somos ni el Madrid ni el Barcelona. Pero a Sampaoli le vamos a poner todos los argumentos posibles para, como dice él, poder campeonar” concluyó

