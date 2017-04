"Es el farolillo rojo, pero no podemos fiarnos"

El Xerez CD tiene el sábado un partido en teoría cómodo ante el Almodóvar del Río. Sin embargo, Vicente Vargas, no quiere relajación, a pesar de medirse a un equipo ya descendido y que sólo ha ganado tres partidos esta temporada.

El preparador azulino recuerda en la rueda de prensa previa al choque que “el Almodóvar plantará batalla, la semana pasada perdió con claridad, pero presentaba muchas bajas y jugaba con gente del filial. Nosotros tenemos que competir y saber lo que nos estamos jugando. Todos los partidos son finales. Estos 3 puntos, con enfrentamientos directos, son muy importantes“.

El técnico xerecista confesaba que no iba a hacer cambios en su equipo. La única duda que tiene es la de Juan Benitez, “que no ha podido entrenar en toda la semana por problemas laborales”.

En cuanto a las bajas que presenta para este próximo encuentro,, Vicente Vargas calificaba la baja de Albertito como muy importante.:”A pesar de los problemas laborales, estaba trabajando por la mañana. Se había metido en la dinámica del equipo. Ahora los perdemos por tres partidos. Es una pena porque estaba muy bien. No estamos contento porque no pueda jugar”. Por otra parte,José Vega no ha mejorado de su lesión, “ya que a la hora de correr siente sobrecarga”, por lo que el entrenador xerecista ha decidido no forzarle. También cabe destacar la incorporación de Casares a los entrenamientos. De este modo, el futbolista azulino podría ser incluido en la lista de convocados en los últimos partidos de la temporada.

