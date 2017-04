La Diputación invertirá los 60 millones de superávit en el Plan Supera

La Diputación Provincial de Sevilla ha presentado la distribución para el Plan Supera V de los 60 millones de euros de superávit que irán al pleno extraordinario de la próxima semana.

Estarán repartidos en casi 40 millones en inversiones municipales con autonomía de los ayuntamientos y algo más de 20 en inversiones supramunicipales haciendo hincapié en carreteras y movilidad.

El gobierno central no permite que el plan se ponga en activo hasta que no sean aprobados los presupuestos generales del Estado, no obstante, la Diputación seguirá todos los causes para que en el momento que se aprueben poder activar el Plan. Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación Provincial ha sido protagonista en Hoy por Hoy Sevilla.

Los ayuntamientos podrán presentar la proposición de ayudas hasta el 5 de mayo, y acto seguido las propuestas de proyectos hasta el 14 de junio.

