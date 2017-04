Sampaoli: "Tengo contrato y nada que aclarar"

La comparecencia de Sampaoli tuvo más interés de lo habitual. En primer lugar, por el tirón de orejas del presidente el día anterior y, por supuesto, porque el equipo está en crisis.

Su futuro: "Tengo un contrato, no tengo que aclarar nada. Mi contrato tiene un montón de aristas favorables al club y a mí que permiten salir o quedarme. Nos juntaremos con el presiente para alargar este proceso si nos conviene a todos. Estoy muy feliz, me he encariñado mucho con esta institución, quiero hacer historia y el tiempo dirá. Hoy solo pienso en el partido de mañana y cambiar la orientación del mal rato que estamos pasando

Críticas: "No me he creído que haya sido una persona que tenga merecimiento de tantos halagos, ni tampoco ahora creo que merezca ser repudiado. Estamos llenos de ilusiones y las conclusiones finales, cuando ganas eres rubio de ojos celestes y cuando no, no. Lamentablemente, así camina la sociedad".

La crisis: "Puede ser que haya que focalizar en nombres propios para torcer la mala racha. Hay un montón de factores. Mereciendo menos, logramos más en algunos partidos. Todo se minimiza por el resultado. Hay factores psicológicos, imponderables, como la eliminación de Champions, jugar enseguida contra el Atlético, sostenernos mucho tiempo arriba con el nivel de estrés que ello provoca... La merma existió en casi todos los equipos. Nos tocó ahora, pero tenemos fortaleza para pelear con la última gota de sudor".

Pepe Castro: "Si tiene confianza en mí lo valoro, más allá del momento del equipo Como persona me pone bien".

Los Biris: "no es la justificación de los resultados pero sí da alegría al estadio. La posibilidad de que el campo sea un volcán es bueno para estimular la necesidad".

