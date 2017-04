Víctor: “Necesitamos un plus en todos los aspectos”

Uno de ellos es la charla de Haro con el vestuario- “Hablamos primero el cuerpo técnico con los jugadores, como siempre. Luego tuvimos la visita del presidente y el mensaje es el mismo: necesitamos un plus en todos los aspectos. Un puntito más para mejorar nuestro rendimiento colectivo, que es lo que nos va a acercar a las victorias”.

Sólo Piccini está a día de hoy fuera de concurso: “Piccini no se ha entrenado, vamos a esperar a la sesión de mañana y luego haremos la convocatoria. Hoy se enternaron todos, menos Piccini”

Se le ha preguntado por cómo se siente y si cree que desde el club se le cuestiona: “Lo único que tengo en la cabeza es el partido de Las Palmas, no creo que tenga que volver a responder esta pregunta. Toda nuestra atención está centrada en intentar ganar en Las Palmas. Ya he respondido muchas veces, vivimos bajo la responsabilidad de nuestro trabajo. Respetamos las preguntas, pero nosotros nos centramos en el trabajo. Y además estamos enrabietados, porque hemos dado una buena imagen ante equipos muy fuertes no hace mucho. Y eso se destacaba”.

Convencido de la actitud de sus jugadores en la mayoría de los partidos, ha hablado acerca de la motivación del tramo final: “La motivación es tratar de salir a cada encuentro con la intención de ganar los tres puntos. Esa actitud y esa imagen la hemos tenido en todos los partidos, menos con el Granada. El partido a partido es lo que te va a dar la clasificación final, la de la última jornada. El objetivo es el de conseguir la mejor clasificación posible”.

Comentarios