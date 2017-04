"Me ha gustado la actitud y entrega de mis jugadores"

Juan Luis Aguilocho se estrenó en el banquillo del Xerez DFC con una victoria ante el San Juan. Su debut no ha podido ser mejor, en un partido cómodo en el quee su equipo se mostró muy superior a su rival.

Al acabar el choque y ya en la sala de prensa, destacaba el juego de los suyos y “la actitud” que tuvieron sus jugadores en todo momento "de principio a fin del partido". El entrenador, que apenas contó con tres días de entrenamiento esta semana con sus nuevos jugadores, reconocía que el partido “era comprometido”, porque se llegaba con la necesidad de sumar tres puntos tras haberse descolgado de la lucha por el ascenso.

Aguilocho destacaba que el San Juan llegaba al municipal “muy necesitado de puntuar por su posición en la tabla pero que tienen un modelo de juego bastante claro. Afortunadamente en la primera mitad casi todos nuestros acercamientos acabaron en gol y se puso el partido muy de cara, pero el rival tenía peligro cada vez que se acercaba. Era cuestión de madurar el partido y ser prudentes". Juan Luis consideraba que sus hombres habían sabido "minimizar el potencial del San Juan, pero si le dábamos alas era todo más complicado".

Le gustó el juego de su equipo, sobre todo en los primeros veinte minutos, aunque sostiene que aún hay cosas que mejorar, "porque mi sistema exige mucho desgaste físico durante todo el partido, de hecho dos jugadores me pidieron el cambio, algo que les agradezco. He podido meter sólo los conceptos más básicos por aquello de saber bien dos cositas en lugar que intentar meter 20 y que no se enteraran de nada. Yo estoy contento y lo que más me ha gustado es que he visto un equipo entregado y obediente".

