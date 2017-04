El Ayuntamiento niega una reunión a una empresa de coches de alquiler por temor a grabaciones

Los ataques a conductores de coches de alquiler por parte de un grupo violento del sector del taxi continúan. El último de estos episodios se ha producido en la calle Alcalde Manuel del Valle, en la madrugada del sábado, y hace unos días, en Kansas City, resultó herido uno de estos trabajadores por el impacto de una piedra en la cabeza.

Ante esta situación la empresa de coches de alquiler Chófer Sevilla ha decidido solicitar una reunión a la delegación de Seguridad del Ayuntamiento, que la ha rechazado "ante la posibilidad de que se produzcan grabaciones", según consta en la respuesta que ha recibido por correo electrónico. Este lunes piensan insistir y pedir un nuevo encuentro directamente en Alcaldía.

Las agresiones se vienen produciendo desde hace tiempo, y ya suman 40 las denuncias de los choferes de estos vehículos. En la madrugada del sábado varios individuos salieron de detrás de un contenedor en la calle Alcalde Manuel del Valle y lanzaron piedras y globos con pintura a un vehículo de Cabify.

"Mucho nos tememos que hasta que no pase algo grave no se van a tomar medidas", ha declarado Guillermo Ramos, gerente de Chófer Sevilla.. Entiende que la policía está investigando los casos, pero alerta de que "cada día que pasa es un día más de riesgo" en el que no pueden hacer bien su trabajo.

