Adrián García "Tabala": "Nos hemos quitado un peso de encima"

Adrián García “Tabala” fue uno de los dos jugadores, junto a David Ruiz, que repetía en el once titular del C. D. Eldense tras la limpieza que ha sufrido el vestuario tras el escandaloso 12-0 del sábado anterior en el campo del F. C. Barcelona “B” que desató la salida del grupo inversor italiano de la entidad azulgrana.

Tras el partido de ayer ante el C. E. Sabadell, Tabala agradecía a los aficionados el apoyo que mostró al equipo durante todo el partido y reconocía que, a pesar del resultado adverso, “se ha notado un cambio de actitud y mentalidad del equipo” y se muestra convencido de que “lo daremos todo en los cinco partidos que quedan, por la gente que quiere al Deportivo de verdad, por nosotros y por nuestras familias. Daremos la cara, entrenaremos al cien por cien y lo daremos todo en cada partido que juguemos”.

El futbolista del Eldense reconoce que “no ha sido fácil preparar el partido de esta semana porque no hemos tenido tiempo suficiente para saber a qué queríamos jugar pero ha cambiado la actitud en los entrenamientos, estamos más alegres y hemos pensado que sería un partido bonito de jugar” añadiendo que “está claro que nosotros ahora no tenemos que mirar la clasificación”. A la afición, Tabala le da “un diez no, un once porque desde que hemos salido a calentar no han parado de animarnos incluso cuando iban cayendo los goles en nuestra contra. Nunca había sentido tanto el cariño de una afición”.

En alusión al escándalo por el presunto amaño de partidos de su equipo con las apuestas deportivas como telón de fondo, el futbolista reconoce que se ha quitado un peso de encima“ahora que ha salido todo porque no han sido días fáciles. No hay que olvidar que somos personas y tenemos una familia que está pasándolo peor que nosotros porque ven que no duermes ni comes, aunque intentes quitarle hierro para no preocuparles”. Además, Tabala no oculta que “hay que ser realistas porque a todos los que formamos parte de esta plantilla, directa o indirectamente, nos ha salpicado el escándalo porque sales en las imágenes, has jugado ese partido y la gente pone en duda que no supieras nada y es complicado hacerles ver que nosotros no teníamos nada que ver”.

Sin querer entrar en la situación económica en que queda el club tras la salida de los italianos, Tabala asume que “no va a ser fácil de aquí a final de temporada porque la plantilla está cogida con pinzas pero los chavales han venido con muchas ganas y quieren demostrar que no tienen nada que perder. Se les ha presentado una oportunidad de jugar en Segunda B”. Adrián García “Tabala” asegura que “para nosotros es como si comenzara una nueva temporada de cinco partidos en los que intentaremos sacar el máximo de partidos posibles y, sobre todo, a competir porque esta es una oportunidad muy buena para jugar en Segunda B por la que mucha gente pagaría”.

