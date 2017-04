"Tenemos una plantilla corta, espero que eso no nos afecte ahora"

El Xerez CD está a sólo dos puntos del ascenso. Su victoria ante el Almodóvar y el empate entre el Ciudad de Lucena y el Estrella le acercan a un objetivo “impensable” cuando comenzó la liga, mantiene Vicente Vargas, técnico del equipo azulino.

En esta última jornada de liga, antes del parón por la Semana Santa, el Cádiz B se impuso al Salerm Puente Genil por 3-0 y Ciudad de Lucena y Estrella empataron a tres. Esos resultados dejan a su equipo cuarto en la tabla, igualado a 56 puntos con el Estrella pero con la diferencia de goles ganada, y a sólo dos del Ciudad de Lucena, que es tercero con 58 puntos.

El preparador azulino insiste una vez más que “esto se resolverá en las últimas dos o tres jornadas de liga”, por lo que aconseja que los objetivos se fijen “partido a partido”. Vargas cree que el equipo está llegando bien a esta recta final de liga –quedan seis partidos-, pero lamenta el poco “fondo de armario” que tiene en el vestuario: “Estamos muy cargados de tarjetas, sólo tengo 16 jugadores disponibles y vamos a ver qué nos deparan los próximos partidos”.

El técnico jerezano sabe que, a pesar de no jugar ya con equipos implicados en el ascenso, “los partidos que nos quedan no serán fáciles, nos mediremos a rivales que luchan por no bajar de categoría y nos pondrán las cosas difíciles”.

