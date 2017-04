El Sevilla se prepara para el adiós de Sampaoli

En el Sevilla están convencidos de la marcha de Sampaoli. Desde el club se esfuerzan por centrar todas las fuerzas en la recta final del campeonato, pero asumen que tendrán que cambiar de entrenador a final de temporada: "No puedo evitar que se hable de ese tema, pero sólo puedo decir que ayer echamos un buen rato con Sampaoi viendo cofradías y hablando del equipo. Me ocupa el partido en Valencia, ante un equipo que ha renacido. Sólo pienso en esos siete partidos que nos qiuedan para culminar una gran temporada. Él me dice que le llaman, que siempre tiene peticiones, pero que está contento en el Sevilla. Habla de futuro, tiene un año de contrato y no hay más"

"Hay una cláusula por si decide marcharse o nosotros prescindir de él, pero no hay ninguna cláusula especial liberatoria para la selección argentina. En su momento nadie podía prever esta situación. De todos modos, no tengo ninguna constancia oficial de que AFA vaya a venir para tratar ese asunto. Sólo quiero hablar de lo que queda hasta final de Liga. Parace que todo ha terminado y nos jugamos el final de un ilusionante temporada", añadió el presidente.

